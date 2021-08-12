Який вигляд має Київ із космосу: NASA оприлюднила знімки столиці України

Міжнародна космічна станція пролетіла над Україною та зробила знімки Києва з космосу

Попри те, що Міжнародна космічна станція робить дещо більше ніж 15 обертів за добу навколо нашої планети, над Україною вона пролітає не часто. Ще рідше можна побачити цікаві фото нашої країни з борту МКС. Цього разу станція пролітала над Полтавською, Чернівецькою та Київською областями і зробила чимало цікавих знімків.

Пролітаючи над територією України МКС сфотографувала нашу столицю та її околиці, які можна добре роздивитися на фото, оскільки роздільна здатність знімків дуже висока, повідомляє «24 канал».

На фото добре видно різні райони столиці, Київське водосховище, стадіон «Олімпійський», Троєщину, аеропорт Бориспіль та прилеглі містечка, Дніпро та Десну.