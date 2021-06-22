Вчені розповіли, коли на Землі відбудуться глобальні катаклізми

Американці підрахували, коли на Землі відбудуться глобальні катаклізми, які можна порівняти з вимиранням динозаврів

Геологи з Нью-Йоркського університету виявили, що геологічна активність Землі підпорядковується циклу. Дослідження опублікували в Geoscience Frontiers.

Виявилось, що геологічна активність Землі підпорядковується циклу тривалістю в 27,5 мільйона років.

За останні 260 мільйонів років виникли і вимерли динозаври, Єдиний континент розділилася на континенти і острови, які ми бачимо сьогодні, а люди змінили світ, у якому ми живемо.

Нове дослідження стародавніх геологічних подій показує, що на планеті спостерігається повільне, але стійке зростання геологічної активності приблизно кожні 27,5 мільйона років. У цих проміжках часу групувалося по вісім і більше подій, які змінювали світ.

Геологи давно вивчають потенційний цикл геологічних подій. Ще у 1920-х і 1930-х роках вчені припустили, що геологічний літопис має цикл в 30 мільйонів років. Однак досі невідома причина такої активності.

Вчені лише припускають, що ці циклічні імпульси тектонічної активності і зміни клімату можуть бути результатом геофізичних процесів, пов'язаних з динамікою тектоніки плит і мантійних шлейфів, або можуть визначатися астрономічними циклами, пов'язаними з рухом Землі в Сонячній системі і Галактиці.

На щастя для нас, дослідницька група зазначає, що до наступного піку залишилося ще 20 мільйонів років.

Не менш цікаве дослідження вчені зробили стосовно швидкості обертання Землі. Виявилося, що останнім часом наша планета бере розгін – обертання навколо власної осі відбувається все швидше. Чому так відбувається, і чи варто людству вже хвилюватися, дивіться у нашому матеріалі за цим посиланням.

Джерело: 24 канал