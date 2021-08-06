Україна збирається відправляти туристів у космос

Поява космічного туризму в Україні є реальною перспективою, але не в найближчі 2-3 роки

Поява космічного туризму в Україні є реальною перспективою, але не в найближчі 2-3 роки

Космічний туризм прийде в Україну у найближчі 10 років

Україна займатиметься космічним туризмом. Для цього буде створено окремий проєкт. Про це сказав глава Державного космічного агентства України Володимир Тафтай, повідомляє УНН.

«Я думаю, що це реальна перспектива. Але ця перспектива не двох-трьох років. Але в найближчій перспективі до 10 років, я впевнений, що в Україні відповідні проєкти з'являться, і тут дуже важливим є той факт, що ці технології кожного дня удосконалюються. Думаю, що вартість такого туризму буде істотно знижуватися. До 2030 року у нас обов'язково буде власний український проєкт, який запускатиме туристів у космос», – розповів Тафтай.

Він наголосив на важливості приватного бізнесу та інвестицій у цьому питанні.

«Я впевнений, що якщо це буде приватна ініціатива, то їй буде невигідно намагатися відправити когось за півмільйона доларів, якщо в США це можна буде зробити дешевше. І плюс, однією з таких конкурентних наших переваг завжди була дуже низька вартість у частині космічних технологій, ніж, скажімо, в США. Тому, я впевнений, що ми знайдемо правильні технології, правильні методології, щоб для бажаючих туристів були конкурентоспроможні ціни», – пояснив глава космічного агентства.

До слова, 20 липня найбагатша людина на Землі повернулась з космічної мандрівки. Космічний корабель New Shepard здійснив перший успішний комерційний політ у космос. На борту перебували мільярдер Джеф Безос – власник компанії Blue Origin, якій належить New Shepard, а також наймолодша і найстарша людина, які коли-небудь були в космосі.

Політ New Shepard відбувся через дев’ять днів після того, як у космос вирушив 70-річний британський мільярдер Річард Бренсон Космоплан VSS Unity його компанії Virgin Galactic, піднявся на висоту понад 100 кілометрів, а потім – після кількох хвилин «зависання» успішно приземлився на Землю.

Польоти Virgin Galactic та Blue Origin свідчать про посилення зацікавленості в космічному туризмі. Окрім Бренсона й Безоса, активну роль у цій сфері грає мільярдер Ілон Маск. Його компанія SpaceX до кінця 2021 року має відправити на своєму кораблі Crew Dragon місію Inspiration4 – її оплатив мільярдер Джаред Айзекман.

Сам Маск, до речі, вже оголосив, що збирається вирушити в космос на кораблі VSS Unity Бренсона. А Virgin Galactic розігруватиме два квитки на один зі своїх наступних польотів – ці щасливці зможуть зекономити 250 тисяч гривень, які вже заплатили близько 600 людей, зокрема Джастін Бібер і Леонардо ДіКапріо.

Нагадаємо, компанія Безоса отримала ліцензію на польоти людей у космос.



