Ілон Маск виконав обіцянку: Україна отримала супутниковий інтернет

SpaceX встановила вже понад тисячу супутників для Starlink та продовжує розширювати покриття

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск виконав свою обіцянку щодо доступу до супутникового інтернету для України. За інформацією міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, супутниковий зв'язок Starlink вже прибув в Україну. На доказ цього урядовець опублікував фото з технікою.

Нагадаємо, на другий день війни, 26 лютого, Михайло Федоров закликав Ілона Маска надати Україні доступ до супутникового інтернету Starlink. «Поки ви намагається колонізувати Марс, Росія намагається окупувати Україну. Поки ваші ракети успішно приземляються з космосу, російські ракети атакують громадян України. Прошу вас забезпечити Україну станціями Starlink та доступом до супутникового інтернету, а також звернутися до РФ – багато мислячих росіян поважають вас», – написав Федоров таке звернення до Ілона Маска у Twitter.

Через 10 годин американський мільярдер відповів українському посадовцю згодою.

«Сервіс Starlink тепер активний в Україні. Інші термінали у дорозі», – написав Маск.

Компанія SpaceX встановила вже понад тисячу супутників для Starlink та продовжує розширювати покриття. Загалом SpaceX планує вивести на навколоземну орбіту 12 тис. таких супутників, а потім довести їх кількість до 30 тис.