Російські «визволителі» грабують магазини в Україні (відео)

Російські військові займаються мародерством

Російські військові, які напали на Україну нібито з «визвольною» місією, не лише вбивають мирних жителів, а й займаються мародерством.

Так, у соцмережі з’явилося відео з камер відеоспостереження одного з магазинів у передмісті Херсона. Камери зафіксували, як російські окупанти грабують маркет.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що російські військові, які добровільно складуть зброю і здадуться, отримають амністію і компенсацію.