Російські «визволителі» грабують магазини в Україні (відео)
Загарбники викрадають товари з полиць українських магазинів
фото: скріншот із відео
Російські військові займаються мародерством
Російські військові, які напали на Україну нібито з «визвольною» місією, не лише вбивають мирних жителів, а й займаються мародерством.
Так, у соцмережі з’явилося відео з камер відеоспостереження одного з магазинів у передмісті Херсона. Камери зафіксували, як російські окупанти грабують маркет.
Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що російські військові, які добровільно складуть зброю і здадуться, отримають амністію і компенсацію.