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    Російські «визволителі» грабують магазини в Україні (відео)

    Загарбники викрадають товари з полиць українських магазинів - Російські «визволителі» грабують магазини в Україні (відео)
    Загарбники викрадають товари з полиць українських магазинів
    фото: скріншот із відео

    Російські військові займаються мародерством

    Російські військові, які напали на Україну нібито з «визвольною» місією, не лише вбивають мирних жителів, а й займаються мародерством.

    Так, у соцмережі з’явилося відео з камер відеоспостереження одного з магазинів у передмісті Херсона. Камери зафіксували, як російські окупанти грабують маркет.

    Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що російські військові, які добровільно складуть зброю і здадуться, отримають амністію і компенсацію.

    Теги: Росія окупанти війна пограбування #stoprussia
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    Російські «визволителі» грабують магазини в Україні (відео)