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    Події в Україні

    Російські окупанти вдарили ракетами по Білій Церкві і Василькову

    Внаслідок ракетного удару зруйновано гуртожиток у Білій Церкві - Російські окупанти вдарили ракетами по Білій Церкві і Василькову
    Внаслідок ракетного удару зруйновано гуртожиток у Білій Церкві
    фото: ДСНС

    У Білій Церкві в будинку під завалами опинилися люди

    Сьогодні, 28 лютого, війська РФ завдали ракетних ударів по містах Біла Церква, Васильків та смт Калинівка Київської області. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

    Станом на 20:30 внаслідок ракетного удару у м. Біла Церква зруйновано триповерховий гуртожиток без подальшого горіння.

    Підрозділом ДСНС було деблоковано дві особи, попередньо під завалами знаходиться ще одна особа. Роботи тривають.

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    Російські окупанти вдарили ракетами по Білій Церкві і Василькову
    Російські окупанти вдарили ракетами по Білій Церкві і Василькову

    У м. Васильків зруйновано п’ятиповерховий гуртожиток з подальшим горінням на площі 15 кв. м.

    Інформація щодо перебування людей в будівлі уточнюється (попередньо був відселений).

    У Калинівці зруйновано п’ятиповерховий будинок.

    Як повідомлялося, щойно з'явилася інформація про закінчення переговорів між Україною та Росією про прининення війни, російські окупанти поновили обстріл наших міст.

    28 лютого близько 19 години окупанти вдарили балістичною ракетою по Києву.

    Також сьогодні на околиці Броварів у бік Києва було здійснено авіаналіт.

    Теги: окупанти ДСНС війна обстріл Київщина Васильків Біла Церква #stoprussia
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    Російські окупанти вдарили ракетами по Білій Церкві і Василькову