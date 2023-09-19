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Коли в Україні може запрацювати пілотна версія 5G: роз’яснення Мінцифри

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Коли в Україні може запрацювати пілотна версія 5G: роз’яснення Мінцифри
фото ілюстративне

Рішення впровадити технологію 5G для прискорення мобільного інтернету було прийнято ще навесні 2019 року

Вже у 2024 році в Україні може з'явитися тестовий стільниковий зв'язок п'ятого покоління (5G). Проте це буде лише пілотною версією. Про це заявив віцепремʼєр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Forbes.

Зазначаєтсья, що рішення впровадити технологію 5G для прискорення мобільного інтернету було прийнято ще навесні 2019 року. Проте цей процес зазнав перешкод через світову пандемію та вторгнення РФ.

Українська влада наразі веде перемови з однією компанією, яка спеціалізується на мережах 5G, і очікує, що пілотний запуск проєкту відбудеться вже у 2024 році. Додатково Федоров повідомив, що його команда зараз працює над покращенням мережі 4G. Це важливо, оскільки під час повномасштабної війни обладнання було переміщено для підтримки певних регіонів, і це створило перебої в мобільному інтернеті та мобільному зв'язку для мирного населення.

Раніше повідомлялося, що санкції залишили Росію без 5G як мінімум до 2030 року.

Теги: інтернет Міністерство цифрової трансформації України

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