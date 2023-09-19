Коли в Україні може запрацювати пілотна версія 5G: роз’яснення Мінцифри

Рішення впровадити технологію 5G для прискорення мобільного інтернету було прийнято ще навесні 2019 року

Вже у 2024 році в Україні може з'явитися тестовий стільниковий зв'язок п'ятого покоління (5G). Проте це буде лише пілотною версією. Про це заявив віцепремʼєр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Forbes.

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Зазначаєтсья, що рішення впровадити технологію 5G для прискорення мобільного інтернету було прийнято ще навесні 2019 року. Проте цей процес зазнав перешкод через світову пандемію та вторгнення РФ.

Українська влада наразі веде перемови з однією компанією, яка спеціалізується на мережах 5G, і очікує, що пілотний запуск проєкту відбудеться вже у 2024 році. Додатково Федоров повідомив, що його команда зараз працює над покращенням мережі 4G. Це важливо, оскільки під час повномасштабної війни обладнання було переміщено для підтримки певних регіонів, і це створило перебої в мобільному інтернеті та мобільному зв'язку для мирного населення.

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Раніше повідомлялося, що санкції залишили Росію без 5G як мінімум до 2030 року.