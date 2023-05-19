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Санкції залишили Росію без 5G як мінімум до 2030 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Санкції залишили Росію без 5G як мінімум до 2030 року
РФ сподівалася до 2030 року забезпечити новими стандартами зв'язку 50 млн росіян
фото з відкритих джерел

Країни Заходу заборонили постачання до РФ обладнання, включно з базовими станціями

Санкції змусили російський уряд відкласти впровадження нових стандартів зв’язку 5G і 6G-Ready. Про це повідомляє «Коммерсант» із посиланням на проєкт «Стратегії розвитку галузі зв'язку в РФ на 2024-2035 роки». 

Згідно із документом, Росія планувала до 2030 року у всіх містах з населенням 100 тисяч створити комерційні мережі 5G і 6G на російському обладнанні. Водночас нова комунікаційна мережа спочатку мала б розроблятися для задоволення потреб: національних, адміністративних, оборони, безпеки та громадського порядку.

У той самий час «дорожня карта» розвитку телекомунікацій, прийнята урядом Росії в кінці 2022 року, передбачає запровадження мереж 5G вже у 2023 році. Влада сподівалася до 2030 року забезпечити новими стандартами зв'язку 50 млн росіян.

Для фінансування переходу на 5G уряд РФ мав намір використовувати не лише бюджети держпрограм, а й місцеві та позабюджетні ресурси.

Уряд Росії визнав, що інвестиції в телекомунікаційній галузі впали на 5,8% у 2022 році, в основному через проблеми, з якими стикаються мобільні оператори. Країни Заходу заборонили постачання обладнання, включно з базовими станціями, до Росії, що призвело до скорочення інвестицій. 

Нагадаємо, що Україна наприкінці 2019 року на конкурсній або тендерній основі вирішила видавати загальнодержавні ліцензії на користування ресурсом радіочастотного спектра в діапазоні 3400-3600 МГц, а також розробила план заходів із впровадження в Україні 5G. Але у серпні 2021 року Кабінет міністрів відклав запровадження 5G, пославшись на брак коштів.

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Теги: росія санкції

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