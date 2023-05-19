Санкції залишили Росію без 5G як мінімум до 2030 року
Країни Заходу заборонили постачання до РФ обладнання, включно з базовими станціями
Санкції змусили російський уряд відкласти впровадження нових стандартів зв’язку 5G і 6G-Ready. Про це повідомляє «Коммерсант» із посиланням на проєкт «Стратегії розвитку галузі зв'язку в РФ на 2024-2035 роки».
Згідно із документом, Росія планувала до 2030 року у всіх містах з населенням 100 тисяч створити комерційні мережі 5G і 6G на російському обладнанні. Водночас нова комунікаційна мережа спочатку мала б розроблятися для задоволення потреб: національних, адміністративних, оборони, безпеки та громадського порядку.
У той самий час «дорожня карта» розвитку телекомунікацій, прийнята урядом Росії в кінці 2022 року, передбачає запровадження мереж 5G вже у 2023 році. Влада сподівалася до 2030 року забезпечити новими стандартами зв'язку 50 млн росіян.
Для фінансування переходу на 5G уряд РФ мав намір використовувати не лише бюджети держпрограм, а й місцеві та позабюджетні ресурси.
Уряд Росії визнав, що інвестиції в телекомунікаційній галузі впали на 5,8% у 2022 році, в основному через проблеми, з якими стикаються мобільні оператори. Країни Заходу заборонили постачання обладнання, включно з базовими станціями, до Росії, що призвело до скорочення інвестицій.
Нагадаємо, що Україна наприкінці 2019 року на конкурсній або тендерній основі вирішила видавати загальнодержавні ліцензії на користування ресурсом радіочастотного спектра в діапазоні 3400-3600 МГц, а також розробила план заходів із впровадження в Україні 5G. Але у серпні 2021 року Кабінет міністрів відклав запровадження 5G, пославшись на брак коштів.
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