Мінцифри запустило платформу для здобуття нової професії
«Дія.Освіта» містить сотні освітніх серіалів про найзатребуваніші професії на ринку праці
Міністерство цифрової трансформації запустило проєкт «Дія.Освіта», де можна здобути корисні цифрові навички і опанувати нову професію. Про це повідомив очільник міністерства Михайло Федоров.
«На платформі опубліковано сотні освітніх серіалів розважального формату про найзатребуваніші професії на ринку праці, симулятори з реальними задачами, подкасти, вебінари, гайди. Обличчя курсів – експерти, відомі діячі та лідери думок», – йдеться в повідомленні.
Там можна пройти повний цикл здобуття професії таким чином:
- реєструєтеся та проходите профорієнтаційний тест;
- отримуєте рекомендації та обираєте професію;
- дивитеся освітній серіал;
- проходите симулятор, який імітує реальну робочу ситуацію;
- отримуєте сертифікат;
- знаходите вакансію у своєму регіоні.
Раніше Мінцифри повідомляло, які послуги з’являться у «Дії» найближчим часом.
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