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Мінцифри запустило платформу для здобуття нової професії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Мінцифри запустило платформу для здобуття нової професії
фото ілюстративне

«Дія.Освіта» містить сотні освітніх серіалів про найзатребуваніші професії на ринку праці

Міністерство цифрової трансформації запустило проєкт «Дія.Освіта», де можна здобути корисні цифрові навички і опанувати нову професію. Про це повідомив очільник міністерства Михайло Федоров.

«На платформі опубліковано сотні освітніх серіалів розважального формату про найзатребуваніші професії на ринку праці, симулятори з реальними задачами, подкасти, вебінари, гайди. Обличчя курсів – експерти, відомі діячі та лідери думок», – йдеться в повідомленні.

Там можна пройти повний цикл здобуття професії таким чином:

  • реєструєтеся та проходите профорієнтаційний тест;
  • отримуєте рекомендації та обираєте професію;
  • дивитеся освітній серіал;
  • проходите симулятор, який імітує реальну робочу ситуацію;
  • отримуєте сертифікат;
  • знаходите вакансію у своєму регіоні.

Раніше Мінцифри повідомляло, які послуги з’являться у «Дії» найближчим часом.

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Теги: Міністерство цифрової трансформації України

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