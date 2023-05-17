Мінцифри запустило платформу для здобуття нової професії

«Дія.Освіта» містить сотні освітніх серіалів про найзатребуваніші професії на ринку праці

Міністерство цифрової трансформації запустило проєкт «Дія.Освіта», де можна здобути корисні цифрові навички і опанувати нову професію. Про це повідомив очільник міністерства Михайло Федоров.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«На платформі опубліковано сотні освітніх серіалів розважального формату про найзатребуваніші професії на ринку праці, симулятори з реальними задачами, подкасти, вебінари, гайди. Обличчя курсів – експерти, відомі діячі та лідери думок», – йдеться в повідомленні.

Там можна пройти повний цикл здобуття професії таким чином:

Будь ласка, читайте текст після реклами

реєструєтеся та проходите профорієнтаційний тест;

отримуєте рекомендації та обираєте професію;

дивитеся освітній серіал;

проходите симулятор, який імітує реальну робочу ситуацію;

отримуєте сертифікат;

знаходите вакансію у своєму регіоні.

Раніше Мінцифри повідомляло, які послуги з’являться у «Дії» найближчим часом.