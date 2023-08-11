Мінцифри пропонує створити «Армію роботів»

Задля технологічного підсилення фронту в Україні можуть з'явитися «Армію РЕБу» та «Армію роботів»

Після успішної реалізації проєкту «Армія дронів» Міністерство цифрової трансформації хоче створити в Україні «Армію радіоелектронної боротьби» та «Армію роботів». Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

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За його словами, за останній рік у сфері використання безпілотників розпочалася технологічна революція.

«У межах проєкту «Армія дронів» ми вбили всю бюрократію для бізнесу, збільшили маржинальність до 25%, спростили всі процедури для введення в експлуатацію. Деякі українські компанії збільшили виробництво БпЛА в сотні разів», – розповів Федоров.

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Водночас очільник Мінцифри переконаний, що для перемоги у війні треба зробити більше. Він закликав усіх, хто займається технологіями, спрямували свій потенціал на користь Сил оборони.

«Завдання далі – масштабувати досвід у сфері БпЛА на інші напрями військових інновацій. Запустити «Армію РЕБу» та «Армію роботів». Наша команда готова співпрацювати з кожним, хто зможе допомогти технологічному підсиленню фронту», – наголосив міністр.

Нагадаємо, у 125-й окремій бригаді територіальної оборони, яка воює на передовій, почали використовувати безпілотник для евакуації пораненого з поля бою.

До слова, під час форуму, який присвячений річниці роботи проєкту «Армія дронів», українським урядовцям було представлено дрони, які уражають об’єкти Росії та літають на Москву.