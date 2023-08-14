Мінцифри запускає збір на 10 тисяч дронів-камікадзе

United24, «Повернись живим» та monobank об’єднуються для підтримки армії

Міністр цифровох трансформації Михайло Федоров оголосив про початок акції під назвою «Єдність», спрямованої на збір коштів для закупівлі 10 тисяч дронів-камікадзе. Про це він повідомив у Telegram.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ініціатива отримала підтримку від United24, «Повернись живим» та monobank. Вони об’єднали свої зусилля з метою зібрати 235 млн грн на цю важливу потребу.

За словами Федорова, FPV-дрони будуть закуповуватися за кордоном. Потім в Україні доукомплектують їх бойовими частинами за суму 57 млн грн. Ці безпілотні апарати відіграють важливу роль на фронті, змінюючи хід подій у боротьбі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Кожен, хто вирішить підтримати акцію фінансово, матиме можливість отримати платинову картку від monobank, зустрітися з амбасадорами United24 та отримати військові артефакти від «Повернись живим». Організатори впевнені, що до ініціативи приєднаються десятки українських компаній та сотні тисяч донорів з усього світу.

До слова, триває 537-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 33 бойових зіткнення. Протягом минулої доби російські окупанти завдали два ракетних, 43 авіаційних ударів та близько 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.