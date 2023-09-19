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Lifecell підвищить ціну на тариф вже цього тижня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Lifecell підвищить ціну на тариф вже цього тижня
Ціни підвищать через необхідність відновлення пошкодженого ворогом обладнання
фото з відкритих джерел

Вартість пакету послуг на 4 тижні за тарифом становитиме 130 грн

Українська телекомунікаційна компанія Lifecell попередила своїх абонентів, що підвищує вартість одного із популярних пакетів. На цей крок пішли через вплив економічних чинників й необхідність відновлення пошкодженого ворогом обладнання. Про це повідомили на сайті компанії.

Зміни стосуються тарифного плану «Жара Лайт 2022».

«Інформуємо, що через вплив економічних чинників й необхідність відновлення пошкодженого ворогом обладнання, з 21.09.2023 вартість пакету послуг на 4 тижні за вашим тарифом становитиме 130 грн, натомість збільшиться обсяг інтернету до 20 ГБ», – повідомляють у Lifecell.

До 21.10.2023 включно у користувачів є можливість безкоштовно змінити тариф на будь-який інший.

Абоненти можуть заощадити, зафіксувавши поточну вартість тарифу. Це можна зробити до 20 вересня включно, придбавши наперед 12 пакетів послуг за тарифом за поточною ціною та з вигодою до 15% з послугою «Тарифна підписка».

Також можна стати учасником безкоштовної програми лояльності «СІМагочі» та отримувати бонусний кешбек за кожну вчасну оплату тарифу. Накопичений кешбек можна використати на оплату тарифу та інших послуг замість коштів на основному рахунку.

Нагадаємо, Lifecell на початку вересня попереджала користувачів про підвищення тарифів, посилаючись на військову агресію Росії. Зміни мали запровадити із 14 вересня.

Раніше повідомлялося, що Київстар та Vodafone підвищили тарифи

Теги: телефон мобільні оператори мобільний зв’язок

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