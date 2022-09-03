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Мобільний оператор знову піднімає тарифи

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Мобільний оператор знову піднімає тарифи
Кристувачі отримують повідомлення про здорожчання
фото з відкритих джерел

Lifecell у серпні вже змінював вартість послуг

Українська телекомунікаційна компанія Lifecell попередила користувачів про підвищення тарифів, посилаючись на військову агресію Росії. Повідомлення про здорожчання почали надходити клієнтам оператора. Оператор каже, що змушений вдатися до такого кроку через «воєнно-економічні чинники».

Як ідеться в повідомленні, зміни запровадять із 14 вересня.

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Інші умови надання тарифного пакету мають лишитися без змін.

Оголошення про зміни опублікували й на сайті Lifecell.

«Інформуємо, що через військову агресію росії, задля забезпечення безперервності роботи мобільної мережі та низку економічних чинників з 14.09.2022 відбудеться ряд змін у тарифікації послуг», –  йдеться в дописі.

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Нагадаємо, місяць тому Lifecell вже підвищував тарифи з цієї ж причини.

Теги: телефон мобільні оператори мобільний зв’язок

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