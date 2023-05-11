Війна на виснаження. Чи є у Кремля шанси на перемогу?

Рашисти сподіваються, що ресурси України закінчаться швидше

Заяву Пєскова про те, що РФ нібито «так повільно діє» в Україні, тому що росіяни ведуть не війну, а «СВО», телеграм-канали встигли назвати «клоунською».

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Але, як часто буває, у цьому витворі пропаганди не лише спроба заспокоїти росіян і задати кліше для занесення в уми. Великою мірою це відображає останню надію кремлівських злочинців.

Ключове слово – «повільно». Вони сподіваються, що час діє на них. Вони витрачають величезні ресурси, і людські в першу чергу. Але сподіваються, що ресурси України закінчаться швидше, що росіяни «перетиснуть», заллють кровʼю, закидають тілами – але вичавлять українців з України. Спираючись при цьому на запас міцності, який має російська економіка.

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Тому так важливо встигнути зруйнувати цей запас:

Обмеження фінансів

Ціна спотового ЗПГ для поставок до Північно-Східної Азії впала нижче за $360 за 1 тис. кубометрів, що є найнижчим показником з червня 2021 року.

Втрати економіки

Очікується, що країни G7 почнуть працювати над заходами боротьби з продажем російських алмазів у своїх країнах.

Пошук лазівок

Китайський експорт до росії у квітні сягнув рекордного рівня, підскочивши на 153% порівняно з попереднім роком – до 9,6 млрд дол.

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Нафтосервісний гігант Schlumberger досі заробляє на росії.

Перекриття лазівок

Іноземна побутова техніка в росії подорожчає через постачання в обхід Казахстану.

Техніка може подорожчати на 10-12% після рішення Казахстану щодо посилення контролю за постачанням до росії.

Постачальники почали шукати альтернативні канали, зокрема, через Китай, Киргизстан та ОАЕ.

Після запровадження європейських санкцій експорт товарів із росії до Швеції впав на 90%.

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Самопочуття рашистів

Загальний обсяг продажів побутової техніки та електроніки у росії за підсумками 2022 року скоротився на 15,4%.

Зниження продажів пов'язане з відходом із росії багатьох великих виробників.

І далі ж буде!