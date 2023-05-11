Головна Думки вголос Ростислав Павленко
search button user button menu button
Ростислав Павленко Народний депутат України (фракція «Європейська солідарність»)

Війна на виснаження. Чи є у Кремля шанси на перемогу?

glavcom.ua
Економіка агресора продовжує зазнавати втрат
фото з відкритих джерел

Рашисти сподіваються, що ресурси України закінчаться швидше

Заяву Пєскова про те, що РФ нібито «так повільно діє» в Україні, тому що росіяни ведуть не війну, а «СВО», телеграм-канали встигли назвати «клоунською».

Але, як часто буває, у цьому витворі пропаганди не лише спроба заспокоїти росіян і задати кліше для занесення в уми. Великою мірою це відображає останню надію кремлівських злочинців.

Ключове слово – «повільно». Вони сподіваються, що час діє на них. Вони витрачають величезні ресурси, і людські в першу чергу. Але сподіваються, що ресурси України закінчаться швидше, що росіяни «перетиснуть», заллють кровʼю, закидають тілами – але вичавлять українців з України. Спираючись при цьому на запас міцності, який має російська економіка.

Тому так важливо встигнути зруйнувати цей запас:

Обмеження фінансів

Ціна спотового ЗПГ для поставок до Північно-Східної Азії впала нижче за $360 за 1 тис. кубометрів, що є найнижчим показником з червня 2021 року.

Втрати економіки

Очікується, що країни G7 почнуть працювати над заходами боротьби з продажем російських алмазів у своїх країнах.

Пошук лазівок

Китайський експорт до росії у квітні сягнув рекордного рівня, підскочивши на 153% порівняно з попереднім роком – до 9,6 млрд дол.

Нафтосервісний гігант Schlumberger досі заробляє на росії.

Перекриття лазівок

Іноземна побутова техніка в росії подорожчає через постачання в обхід Казахстану.

Техніка може подорожчати на 10-12% після рішення Казахстану щодо посилення контролю за постачанням до росії.

Постачальники почали шукати альтернативні канали, зокрема, через Китай, Киргизстан та ОАЕ.

Після запровадження європейських санкцій експорт товарів із росії до Швеції впав на 90%.

Самопочуття рашистів

Загальний обсяг продажів побутової техніки та електроніки у росії за підсумками 2022 року скоротився на 15,4%.

Зниження продажів пов'язане з відходом із росії багатьох великих виробників.

І далі ж буде!

Читайте також: Санкції проти Росії не працюють? Подивіться на статистику
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: економіка санкції експорт Китай Киргизстан росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Активіст із Відня Андрій Каріоті провів вже більше ста мітингів на підтримку України
Вони виганяють Райффайзен Банк з Росії. Як українські активісти воюють у Відні Інтерв’ю
26 квiтня, 12:25
Росія переконана, що Україна розглядає можливість атаки на місто Мелітополь
Британська розвідка вказала, яке місто росіяни готуються «захищати» від наступу ЗСУ на півдні
12 квiтня, 09:32
Подоляк: «Коли хтось говорить про «мирне врегулювання», Україна чує тільки «здайтеся, капітулюйте, виконайте ультиматум РФ»
Італійський міністр виступив за переговори між Україною та РФ: Банкова відреагувала
23 квiтня, 00:51
За словами візового консультанта з Туреччини, проблема відмов має масовий характер
Туреччина почала масово відмовляти росіянам у дозволі на проживання
Вчора, 14:22
На Запоріжжі росіяни почали евакуацію головних колаборантів
На Запоріжжі росіяни почали евакуацію головних колаборантів
25 квiтня, 21:52
Російське посольство віддало представникам польської мерії ключі від будівлі
Польща повернула під контроль будівлю, яку протизаконно займали росіяни
30 квiтня, 09:53
Ворог здійснив артилерійський обстріл, внаслідок якого було частково пошкоджено обладнання
Росіяни обстріляли об'єкт енергетики на Донеччині
28 квiтня, 21:53
У Тайвані посилили бойову готовність
Світ на порозі нової війни? США готують пакет військової допомоги Тайваню
6 травня, 07:31
Нічна атака дронів: «Укренерго» повідомило про наслідки
Нічна атака дронів: «Укренерго» повідомило про наслідки
8 травня, 12:48

Ростислав Павленко

Війна на виснаження. Чи є у Кремля шанси на перемогу?
Війна на виснаження. Чи є у Кремля шанси на перемогу?
Російський диктатор завів економіку РФ до дна
Російський диктатор завів економіку РФ до дна
Корупція в Росії – один з наших головних союзників
Корупція в Росії – один з наших головних союзників
Росія хоче надурити цілий світ. Чому їй не вдасться
Росія хоче надурити цілий світ. Чому їй не вдасться
Скільки грошей вже втратила Росія
Скільки грошей вже втратила Росія
Світ вчиться жити без Росії. До чого тут санкції
Світ вчиться жити без Росії. До чого тут санкції

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
32K
З’явилися знімки авіабази, де РФ тримає бомбардувальники для атак на Україну
8805
Резиденція митрополита Онуфрія в Чернівцях: що цікавого побачили журналісти (фото)
8536
Влада Ірландії вигадала, як мотивувати українських біженців повертатись додому
4828
Командувач Сухопутних військ повідомив хороші новини з Бахмута
3880
У Мілані прогримів потужний вибух. Правоохоронці проводять евакуацію людей (фото, відео)
3674
«Це межує з божевіллям»: Кремль відреагував на рішення Польщі перейменувати Калінінград

Новини

Протести в Тбілісі, масована ракетна атака в Ізраїлі, вибухи у Запоріжжі: головне за ніч
Сьогодні, 07:31
ЗСУ знищили два ворожих артилерійських підрозділи – Генштаб
Сьогодні, 06:30
Заморозки зникнуть і запанує дощова погода: чого очікувати найближчими вихідними
Сьогодні, 06:14
Німеччина схвалила закупівлю 50 БМП Puma на 1,5 млрд євро
Сьогодні, 04:05
Реалізовуємо програми поточного відновлення нашої країни – звернення Зеленського
Вчора, 23:05
Бразилія продасть Україні 450 медичних бронемашин Guarani за однієї умови
Вчора, 14:48

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту