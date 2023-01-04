У «Дії» знову з’явилася послуга, яку прибрали на початку війни
До повномасштабного вторгнення послугою щорічно користувалося близько 1 млн українців
Відтепер у «Дії» можна знову отримати інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. З початком повномасштабного вторгнення держреєстри було вимкнено з міркувань безпеки. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«Повернули на портал «Дія» довідку з Державного реєстру речових прав. Вона підтверджує, що ви – власник нерухомості», – зазначив Федоров.
Міністр зазначив, що до повномасштабного вторгнення послугою щорічно користувалося близько 1 млн українців. За місяць від запуску на порталі «Дія» довідку отримали майже 18 тисяч разів.
«Наприклад, довідку можна замовити перед орендою квартири, щоб переконатися, чи дійсно ви знімаєте житло в реального власника. Також вона знадобиться для подальшої оцінки та відшкодування пошкодженого чи знищеного російськими окупантами майна», – наголосив Федоров.
У довідці є інформація з чотирьох основних реєстрів нерухомості:
- державний реєстр речових прав на нерухоме майно;
- реєстр прав власності на нерухоме майно;
- державний реєстр іпотек;
- єдиний реєстр заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна
Вартість послуги – 30 гривень. Адміністративний збір можна сплатити карткою онлайн.
Нагадаємо, у грудні в «Дії» з'явилась нова функція – можна отримати витяг про місце проживання.
Коментарі — 0