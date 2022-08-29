Мінцифри відкриє доступ до нових послуг у «Дії»

В «Дії» будуть доступні пенсійні посвідчення, види на тимчасове та постійне проживання

Міністерство цифрової трансформації планує у понеділок, 29 серпня, запустити низку нових сервісів у додатку «Дія», які раніше проходили тестування. Про це повідомляється в анонсі брифінгу віце-прем'єр-міністра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, запланованого на понеділок.

«Ми успішно завершили бета-тестування нових сервісів і вже сьогодні в «Дії» будуть доступні пенсійні посвідчення, види на тимчасове та постійне проживання», – зазначено в анонсі.

Крім того, у сервісі планують відкрити доступ до англомовних документів та шерингу авто.

Що з'явиться у додатку:

Електронне пенсійне посвідчення. Не буде потреби носити фізичний документ із собою. Він завжди буде під рукою в Дії. Тому власники пенсійного зможуть використовувати його для отримання держпослуг онлайн, пред'являти в аптеці чи у громадському транспорті.

Не буде потреби носити фізичний документ із собою. Він завжди буде під рукою в Дії. Тому власники пенсійного зможуть використовувати його для отримання держпослуг онлайн, пред'являти в аптеці чи у громадському транспорті. Електронна посвідка на проживання. Головний документ для іноземців. У Дії відображатимуться посвідки у вигляді пластикової картки із безконтактним носієм.

Головний документ для іноземців. У Дії відображатимуться посвідки у вигляді пластикової картки із безконтактним носієм. Автоматична реєстрація ТОВ. Послуга реєстрації ТОВ буде повністю автоматичною й працюватиме майже миттєво. 2 секунди і підприємство відкрито.

Послуга реєстрації ТОВ буде повністю автоматичною й працюватиме майже миттєво. 2 секунди і підприємство відкрито. Англомовні документи. Завдяки англомовним документам українці, понад 5,5 млн з яких вимушено перебувають за кордоном, зможуть користуватися цифровими документами за межами України.

Завдяки англомовним документам українці, понад 5,5 млн з яких вимушено перебувають за кордоном, зможуть користуватися цифровими документами за межами України. Шеринг авто. Наприклад, ви берете авто дружини. Але техпаспорт залишився вдома. Подаєте заявку на шеринг авто в Дії. Ваша дружина робить те ж саме – і техпаспорт з’явиться у вас в застосунку.

«Дія» – мобільний застосунок, вебпортал і бренд цифрової держави в Україні, розроблений Міністерством цифрової трансформації. Застосунок дає змогу зберігати водійське посвідчення, внутрішній і закордонний паспорти й інші документи в смартфоні, а також передавати їхні копії при отриманні банківських чи поштових послуг, заселенні в готель і в інших життєвих ситуаціях. Також через «Дію» можна отримати такі державні послуги як «єМалятко» (комплексна послуга при народженні дитини), зареєструвати бізнес і ФОП онлайн, сплачувати податки й подавати декларації, підписувати будь-які документи, змінювати місце реєстрації тощо. До 2024 року планується перевести 100 % державних послуг у «Дію».

Раніше повідомлялося, що працівники Міністерства освіти працюють над впровадженням електронних документів про освіту на порталі і в мобільному застосунку «Дія» разом із колегами з Мінцифри.

Також Міністерство оборони заявляло, що розглядає можливість цифровізації окремих етапів та елементів взяття на військовий облік.