Головна Техно Телеком
search button user button menu button

Мінцифри відкриє доступ до нових послуг у «Дії»

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Мінцифри відкриє доступ до нових послуг у «Дії»
У Дії з 29 серпня з’явиться низка нових сервісів
фото з відкритих джерел

В «Дії» будуть доступні пенсійні посвідчення, види на тимчасове та постійне проживання

 

Міністерство цифрової трансформації планує у понеділок, 29 серпня, запустити низку нових сервісів у додатку «Дія», які раніше проходили тестування. Про це повідомляється в анонсі брифінгу віце-прем'єр-міністра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, запланованого на понеділок.

«Ми успішно завершили бета-тестування нових сервісів і вже сьогодні в «Дії» будуть доступні пенсійні посвідчення, види на тимчасове та постійне проживання», – зазначено в анонсі.

Крім того, у сервісі планують відкрити доступ до англомовних документів та шерингу авто.

Що з'явиться у додатку:

  • Електронне пенсійне посвідчення. Не буде потреби носити фізичний документ із собою. Він завжди буде під рукою в Дії. Тому власники пенсійного зможуть використовувати його для отримання держпослуг онлайн, пред'являти в аптеці чи у громадському транспорті.
  • Електронна посвідка на проживання. Головний документ для іноземців. У Дії відображатимуться посвідки у вигляді пластикової картки із безконтактним носієм.
  • Автоматична реєстрація ТОВ. Послуга реєстрації ТОВ буде повністю автоматичною й працюватиме майже миттєво. 2 секунди і підприємство відкрито.
  • Англомовні документи. Завдяки англомовним документам українці, понад 5,5 млн з яких вимушено перебувають за кордоном, зможуть користуватися цифровими документами за межами України.
  • Шеринг авто. Наприклад, ви берете авто дружини. Але техпаспорт залишився вдома. Подаєте заявку на шеринг авто в Дії. Ваша дружина робить те ж саме – і техпаспорт з’явиться у вас в застосунку.

«Дія» – мобільний застосунок, вебпортал і бренд цифрової держави в Україні, розроблений Міністерством цифрової трансформації. Застосунок дає змогу зберігати водійське посвідчення, внутрішній і закордонний паспорти й інші документи в смартфоні, а також передавати їхні копії при отриманні банківських чи поштових послуг, заселенні в готель і в інших життєвих ситуаціях.

Також через «Дію» можна отримати такі державні послуги як «єМалятко» (комплексна послуга при народженні дитини), зареєструвати бізнес і ФОП онлайн, сплачувати податки й подавати декларації, підписувати будь-які документи, змінювати місце реєстрації тощо. До 2024 року планується перевести 100 % державних послуг у «Дію».

Раніше повідомлялося, що працівники Міністерства освіти працюють над впровадженням електронних документів про освіту на порталі і в мобільному застосунку «Дія» разом із колегами з Мінцифри.

Також Міністерство оборони заявляло, що розглядає можливість цифровізації окремих етапів та елементів взяття на військовий облік

 

Теги: документи

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

До нового навчального року бомбосховища шкіл обладнають Wі-Fі
Мінцифри до 1 вересня планує провести інтернет до бомбосховищ у всіх школах
4 серпня, 23:52
У Генштабі заговорили про використання застосунку «Дія» для військового обліку у майбутньому. Однак у Мініцифри уточнили: такого не буде
Повісток у «Дії» не буде – Мінцифри
5 липня, 21:15
Поблизу амбулаторії вже деокупованої Бородянки розмістили сонячну панель Маска 
Голова Мінцифри показав подарунок Маска в дії (фото)
3 червня, 15:55

Телеком

Мінцифри відкриє доступ до нових послуг у «Дії»
Мінцифри відкриє доступ до нових послуг у «Дії»
Росіяни осоромилися із запуском аналога «Вікіпедії»
Росіяни осоромилися із запуском аналога «Вікіпедії»
Чи безпечно відвідувати сайти в режимі інкогніто: роз'яснення Держспецзв’язку
Чи безпечно відвідувати сайти в режимі інкогніто: роз'яснення Держспецзв’язку
SpaceX вивела на орбіту ще 46 супутників Starlink (відео)
SpaceX вивела на орбіту ще 46 супутників Starlink (відео)
Південна Корея запустила апарат Korea Pathfinder: буде досліджувати Місяць (відео)
Південна Корея запустила апарат Korea Pathfinder: буде досліджувати Місяць (відео)
Мінцифри до 1 вересня планує провести інтернет до бомбосховищ у всіх школах
Мінцифри до 1 вересня планує провести інтернет до бомбосховищ у всіх школах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
202K
Путін зазнав абсолютного провалу у війні з Україною, – Forbes
94K
На Волині та Рівненщині прогриміли вибухи (відео)
76K
Як Путін засекретить втрати російської армії: військовий експерт розкрив карти
42K
В окупованому Криму знову пролунали вибухи (відео)
41K
Загроза аварії на ЗАЕС: які території може накрити радіаційна хмара
15K
Генерал Марченко пояснив, чому звільнення Херсона буде «непростим завданням»

Новини

Українські воїни знищили розвідгрупу окупантів на Херсонщині
27 серпня, 07:16
Литва купить безпілотники-камікадзе для ЗСУ 
26 серпня, 20:59
Візит МАГАТЕ на Запорізьку АЕС: The Wall Street Journal дізнався дату 
26 серпня, 20:29
В Україну прибула перша партія листів від військовополонених
26 серпня, 20:21
Російський опозиціонер пояснив, чому в оточенні Путіна нема жодної притомної людини 
26 серпня, 19:54
Окупанти хочуть спровокувати аварію на Запорізькій АЕС з викидом радіації – «Енергоатом»
26 серпня, 18:49

Прес-релізи

На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
25 серпня, 16:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту