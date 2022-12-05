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Витяг про місце проживання: у «Дії» з'явилась нова важлива функція

Юрій Лящук
glavcom.ua
Витяг про місце проживання: у «Дії» з'явилась нова важлива функція
Функціонал спростить завдання у влаштуванні дитини в садочок
фото з відкритих джерел

Витяг про місце проживання може знадобитися при отриманні багатьох державних послуг

В Україні громадяни можуть отримати витяг про місце проживання через додаток держпослуг «Дія». Документ можна сформувати всього за кілька хвилин. Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Як зазначили у відомстві, витяг про місце проживання може знадобитися при отриманні багатьох державних послуг, влаштуванні дитини в садочок, відкритті рахунку в банку тощо.

«Раніше для оформлення цього документа треба було звертатися до відповідних органів реєстрації. Відтепер же його можна отримати всього за кілька хвилин через застосунок «Дія», – йдеться в повідомленні.

Для отримання цього документа необхідно:

  • Зареєструватися й увійти у «Дію», оновити її до останньої версії. Для цього потрібно обрати «Меню» – «Оновити застосунок».

  • Перейти у розділ «Послуги» й обрати пункт «Довідки та витяги».

  • У наведеному переліку знайти й обрати «Витяг про місце проживання», а потім – «Замовити витяг».

Важливо. Якщо відомості знайдені в реєстрі, можна завантажити PDF-документ протягом 24 годин.

Для перегляду він доступний у тому ж розділі, де й замовляється послуга («Витяг про місце проживання»). Також прямо із застосунку його можна відправити на електронну пошту.

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Теги: Україна Міністерство цифрової трансформації України

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