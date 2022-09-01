У додатку «Дія» з’явилась нова послуга для іноземців
У «Дії» тепер доступна електронна посвідка на постійне чи тимчасове проживання
Міністерство цифрової трансформації розширює функціонал «Дії» для іноземців. В застосунку відтепер доступна електронна посвідка на постійне чи тимчасове проживання. Про це повідомляє Мінцифри.
Застосунок дозволяє завантажити документ і завжди мати його під рукою. Для того, щоб посвідка відображалася в «Дії», потрібно мати:
- біометричну посвідку на проживання, видану з квітня 2018 року;
- ідентифікаційний номер (РНОКПП);
- смартфон з NFC-чипом;
- банківський рахунок для авторизації через BankID;
- податковий номер.
Раніше повідомлялося, що у додатку «Дія» з'явилося одразу кілька нових документів та функцій.
Коментарі — 0