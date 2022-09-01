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У додатку «Дія» з’явилась нова послуга для іноземців

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У додатку «Дія» з’явилась нова послуга для іноземців
Щоб посвідка відображалася в «Дії», потрібно мати біометричну посвідку на проживання, видану з квітня 2018 року
фото ілюстративне

У «Дії» тепер доступна електронна посвідка на постійне чи тимчасове проживання

Міністерство цифрової трансформації розширює функціонал «Дії» для іноземців. В застосунку відтепер доступна електронна посвідка на постійне чи тимчасове проживання. Про це повідомляє Мінцифри.

Застосунок дозволяє завантажити документ і завжди мати його під рукою. Для того, щоб посвідка відображалася в «Дії», потрібно мати:

  • біометричну посвідку на проживання, видану з квітня 2018 року;
  • ідентифікаційний номер (РНОКПП);
  • смартфон з NFC-чипом;
  • банківський рахунок для авторизації через BankID;
  • податковий номер.

Раніше повідомлялося, що у додатку «Дія» з'явилося одразу кілька нових документів та функцій.

Теги: Міністерство цифрової трансформації України послуги іноземці

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