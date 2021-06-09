«Укрпошта» розповіла, як отримати свідоцтво про народження поштою

Відтепер свідоцтво про народження дитини можна отримати поштою

Компанія почала доставляти свідоцтва про народження дитини поштою. Але для цього потрібен додаток «Дія»

«Укрпошта» запустила нову послугу — доставка свідоцтв про народження дитини, які оформлюються через державний онлайн-сервіс «єМалятко». Послуга дозволяє уникнути зайвих соціальних контактів та отримати документ без відвідування жодних установ, а відразу в поштовому відділенні або ж кур’єром додому.

Щоб отримати свідоцтво, потрібно зареєструватися на сайті «Дія» та при замовленні обрати опцію «отримати поштою».

Доставка свідоцтва про народження послугою «Укрпошта Експрес» займе до 2 днів в межах області та до 3 днів в межах України з моменту оформлення свідоцтва у відділі ДРАЦС.

Вартість складає 46 і 66 грн в залежності від способу (на відділення та кур’єром).

Оплатити можна онлайн на сайті єМалятко або готівкою при отриманні замовлення.

Одночасно Мінцифра повідомила про запуск послуги «єМалятко» для жителів тимчасово окупованих територій. Сервіс дозволяє отримати українське свідоцтво про народження, якщо дитина народилася у Криму або в тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей.