Кернкросс назвав роботу в адміністрації Трампа «честю всього життя»

Директор Білого дому з питань кібербезпеки Шон Кернкросс залишив посаду на тлі критики адміністрації президента США Дональда Трампа через серію масштабних технічних збоїв. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Збої порушили роботу авіасполучення, банківської системи та державних структур США. Звільнення Кернкросса є першим значним кадровим рішенням адміністрації після цих збоїв.

Кернкросс курував політику та стратегію у сфері кібербезпеки в усьому федеральному уряді. За інформацією джерела видання, цю посаду тимчасово обійматиме головний інформаційний директор Міністерства оборони Кірстен Девіс.

«Президент повністю підтримав звільнення Шона Кернкросса з його посади», – зазначило джерело.

У своїй заяві в четвер увечері Кернкросс назвав роботу в адміністрації Трампа «честю всього життя».

Нагадаємо, нещодавно у у США зафіксували низку несправностей у системах, які забезпечують роботу важливих державних і комерційних структур.

Зокрема, у США стався масштабний збій у роботі засекреченої комунікаційної мережі Агентства національної безпеки (АНБ), через яку співробітники відомства обмінюються розвідувальною інформацією. Причини несправності поки невідомі, ознак кібератаки наразі не виявили.