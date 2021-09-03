На Прикарпатті фермер вирощує понад 100 сортів винограду на 15 сотках (відео)

Прикарпатський господар колекціонує сорти винограду

Двокілограмові ґрона винограду сорту кишмиш Велес вирощує на своєму обійсті у селі Вовчинець Івано-Франківської громади прикарпатець Ярослав Гайдей. Чоловік розповів, чому обрав цю справу та з чого починав. Про це пише Суспільне.

«Легкий приємний мускат, який хочеться їсти, їсти і їсти, і не переставати», – так описує Ярослав Гайдей сорт винограду кишмиш Велес, підтримуючи у руках велике рожевое ґроно.

Чоловік каже, що деякі виноградарі відмовляються від вирощування цього сорту, бо, мовляв, у нього швидко тріскають ягоди. Але Ярослав про Велес іншої думки: «У мене він буде завжди. Скільки я, стільки буде цей сорт».

За десять років «колекціонерського стажу» чоловік зібрав у своєму винограднику понад 100 різних сортів ягоди на 15 сотих землі.

«Споглядаєш, як маленьку дитину. Дитина росте і виноград тобі росте. Садиш новий сорт, і тобі цікаво, що з нього буде, який виросте на твоїй ділянці. І це манить, манить. Воно – азарт, знаєте, затягує. А як той сорт буде поводити себе у мене на ділянці, а як той? О, новий сорт хтось винайшов, телефонуєш до селекціонера», – каже виноградар.

Усі сорти у винограднику чоловік знає напам’ять, а щоб доглянути рослини, виділяє один день у тиждень. Серед сортів, якими хвалиться Ярослав, – вже згаданий кишмиш Велес.

«Він дає і два кілограми ґроно, і більше може давати. Дуже я задоволений також гібридною формою Хелена, тепер вона буде вже навіть сортом. Шикарний мускат, у нього – крупна ягода, до 20 грамів, ґроно – не налюбуєшся. Так само, як «Трійка Крайнова»: Перетворення, Віктор і Ювілей Новочеркаська – теж із шикарною великою ягодою, вигляд прекрасний. Дивися і любуйся», – розповідає Ярослав Гайдей.

Для вирощування на Прикарпатті, каже виноградар, підходять сорти ягоди з 110-140 днями достигання.

«У нас дуже багато вологи і менші температури, менше сонця, розумієте. А кожен сорт має якусь кількість днів для достигання. І в ці дні він повинен отримати певну кількість сонячного тепла. Якщо він його не доотримає, то не достигає, відстає у рості. І це все мусить компенсувати виноградар», – каже Ярослав Гайдей.

Новачкам виноградар радить починати із сортів Плевен, Еталон і Агат Донський. Вони – стійкі до хвороб і дадуть урожай після двох-трьох обробок.