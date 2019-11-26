79-річна британка зібрала фантастичну колекцію, присвячену герою мультфільму «Рожева пантера»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Колекція жінки налічує 1404 предмети з мультфільму 1980-х років

79-річна британка Джун Амос одержима головним персонажем з мультфільму «Рожева пантера». Джун сподобалася пантера за її хитрість і пустощі. У 1984 році чоловік подарував жінці красиву статуетку цього героя і понеслося...

Джун купувала іграшки і статуетки з рожевою пантерою всюди, де тільки їх зустрічала.

Вона зберігає керамічні фігурки в своїй спальні і вітальні, а м'які іграшки та відео займають окрему кімнату в будинку.

Колекція жінки налічує 1404 предмети з мультфільму 1980-х років.