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    79-річна британка зібрала фантастичну колекцію, присвячену герою мультфільму «Рожева пантера»

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    79-річна британка зібрала фантастичну колекцію, присвячену герою мультфільму «Рожева пантера»

    Колекція жінки налічує 1404 предмети з мультфільму 1980-х років

    79-річна британка Джун Амос одержима головним персонажем з мультфільму «Рожева пантера». Джун сподобалася пантера за її хитрість і пустощі. У 1984 році чоловік подарував жінці красиву статуетку цього героя і понеслося...

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    79-річна британка зібрала фантастичну колекцію, присвячену герою мультфільму «Рожева пантера»
    79-річна британка зібрала фантастичну колекцію, присвячену герою мультфільму «Рожева пантера»
    79-річна британка зібрала фантастичну колекцію, присвячену герою мультфільму «Рожева пантера»
    79-річна британка зібрала фантастичну колекцію, присвячену герою мультфільму «Рожева пантера»
    79-річна британка зібрала фантастичну колекцію, присвячену герою мультфільму «Рожева пантера»
    79-річна британка зібрала фантастичну колекцію, присвячену герою мультфільму «Рожева пантера»
    79-річна британка зібрала фантастичну колекцію, присвячену герою мультфільму «Рожева пантера»

    Джун купувала іграшки і статуетки з рожевою пантерою всюди, де тільки їх зустрічала.

    Вона зберігає керамічні фігурки в своїй спальні і вітальні, а м'які іграшки та відео займають окрему кімнату в будинку.

    Колекція жінки налічує 1404 предмети з мультфільму 1980-х років.

    чоловік
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