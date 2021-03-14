Названо галузі сільського господарства, що зникли в окупованому Криму

Через брак води на півострові припинили вирощувати рис

Вирощування винограду та рису практично припинилося в анексованому Криму, але це не єдині галузі, яким загрожує зникнення в регіоні. Про це повідомляє gazeta.ua.

Надалі проблеми чекають і інші напрямки сільськогосподарського виробництва на півострові, розповів журналіст і публіцист Павло Казарін.

«Сільське господарство в степовому Криму – в тому регіоні, який знаходиться на північ від Севастополя і тягнеться аж до Красноперекопська, – зійшло нанівець ще десь в 2016-2017 роках, коли дефіцит прісної води давав про себе знати. Тому виробництво рису, яке особливо водомістке, давно зійшло нанівець. Разом із ним і виробництво тих сільськогосподарських культур, які вимагають куди меншої кількості прісної води», – зауважив Казарін.

Він прокоментував будівництво російськими окупантами в Криму опріснювачів, куди планують скидати так званий солоний розчин.

«Це дуже серйозне питання. Адже після опріснення морської води залишиться дуже багато відходів. Якщо подібні відходи опріснення скидати недалеко від берега, то подібні речі загрожують і екологічними наслідками», – резюмував журналіст.

Як повідомлялося раніше, під час окупації злочинність у Севастополі зросла майже на 50%.

Окрім того, відеохостинг YouTube позначив російський фільм про окупацію Криму як образливий.