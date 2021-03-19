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    Байден двічі спіткнувся і впав під час підйому на борт номер один (відео)

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    На кадрах видно, як Байден піднімається по трапу літака, спотикаючись і падаючи - Байден двічі спіткнувся і впав під час підйому на борт номер один (відео)
    На кадрах видно, як Байден піднімається по трапу літака, спотикаючись і падаючи
    Скріншот з відео

    Глава Білого дому попри падіння все ж зміг зайти у президентський літак

    Президент США Джо Байден двічі спіткнувся і в підсумку впав під час підйому на борт номер один (Air Force One).

    Відповідне відео оприлюднили у мережі.

    На кадрах видно, як Байден піднімається по трапу літака, спотикаючись і падаючи, а потім салютує військових і заходить в салон.

    Як пише The Sun, літак повинен вилетіти до Атланти, де у Байдена запланована зустріч з лідерами азіатського співтовариства.

    Візит пов'язаний із стріляниною в спа-салонах, в результаті якої загинули вісім осіб.

    Теги: США Джозеф Байден літак президент
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