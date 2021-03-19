Байден двічі спіткнувся і впав під час підйому на борт номер один (відео)

На кадрах видно, як Байден піднімається по трапу літака, спотикаючись і падаючи

Глава Білого дому попри падіння все ж зміг зайти у президентський літак

Президент США Джо Байден двічі спіткнувся і в підсумку впав під час підйому на борт номер один (Air Force One).

Відповідне відео оприлюднили у мережі.

На кадрах видно, як Байден піднімається по трапу літака, спотикаючись і падаючи, а потім салютує військових і заходить в салон.

Як пише The Sun, літак повинен вилетіти до Атланти, де у Байдена запланована зустріч з лідерами азіатського співтовариства.

Візит пов'язаний із стріляниною в спа-салонах, в результаті якої загинули вісім осіб.