У США сталася стрілянина в трьох спа-салонах: вісім осіб загинули

За кілька годин правоохоронці затримали підозрюваного в стрільбі

Зв'язок між вбивствами поки не встановлений

У трьох салонах в американській Атланті та передмісті сталися стрілянини, у результаті яких загинули щонайменше восьмеро людей.

Про це повідомляє CNN.

Дві стрілянини відбулися в спа-салонах в Атланті, що знаходяться через дорогу один від одного. Було вбито чотирьох жінок. Ще одна стрілянина сталася в масажному салоні в окрузі Черокі на північ від Атланти.

ЗМІ уточнює, що на місці стрілянини в Черокі загинули двоє, ще три людини були госпіталізовані з пораненнями, однак у лікарні дві з них померли. Відтак загальна кількість загиблих сягає восьми.

За кілька годин правоохоронці затримали підозрюваного в стрільбі в Черокі –21-річного Роберта Аарона Лонга з Вудстока.

Повідомляється, що поки нема жодних вказівок на мотив. Посадовці округу Черокі розповіли, що поки невідомо, чи пов'язані ці події одна з одною, але вони розглядають таку можливість.

Зазначимо, нещодавно президент США Джо Байден запропонував посилити продаж зброї в США.