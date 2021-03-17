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    У США сталася стрілянина в трьох спа-салонах: вісім осіб загинули

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    За кілька годин правоохоронці затримали підозрюваного в стрільбі - У США сталася стрілянина в трьох спа-салонах: вісім осіб загинули
    За кілька годин правоохоронці затримали підозрюваного в стрільбі
    Фото: CNN

    Зв'язок між вбивствами поки не встановлений

    У трьох салонах в американській Атланті та передмісті сталися стрілянини, у результаті яких загинули щонайменше восьмеро людей.

    Про це повідомляє CNN.

    Дві стрілянини відбулися в спа-салонах в Атланті, що знаходяться через дорогу один від одного. Було вбито чотирьох жінок. Ще одна стрілянина сталася в масажному салоні в окрузі Черокі на північ від Атланти.

    ЗМІ уточнює, що на місці стрілянини в Черокі загинули двоє, ще три людини були госпіталізовані з пораненнями, однак у лікарні дві з них померли. Відтак загальна кількість загиблих сягає восьми.

    За кілька годин правоохоронці затримали підозрюваного в стрільбі в Черокі –21-річного Роберта Аарона Лонга з Вудстока.

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    Повідомляється, що поки нема жодних вказівок на мотив. Посадовці округу Черокі розповіли, що поки невідомо, чи пов'язані ці події одна з одною, але вони розглядають таку можливість.

    Зазначимо, нещодавно президент США Джо Байден запропонував посилити продаж зброї в США.

    Теги: кримінал США поліція стрілянина
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