Байден обіцяв 100 млн доз вакцин за перші 100 днів президентства, але встиг за 58

Вакцинація американців від коронавірусу проходить зі значним випередженням графіку

Президент США Джо Байден обіцяв американцям 100 мільйонів доз вакцин протягом перших ста днів його президентства. Він заявив, що ця мета буде досягнута 19 березня, через 58 днів після початку роботи його команди.

Про це пише «Голос Америки».

Байден заявив, що вакцинація американців від коронавірусу проходить зі значним випередженням графіку.

«Я гордий повідомити, що завтра, через 58 днів після початку роботи нашої адміністрації, ми досягнемо мети – 100 мільйонів доз вакцин будуть отримані нашими співвітчизниками-американцями», – сказав американський лідер.

Він додав, що це трапиться на кілька тижнів раніше запланованого терміну, «навіть з урахуванням проблем, з якими довелося зіткнутися під час зимових штормів».

Раніше цього тижня Байден заявив, що влада США веде переговори з країнами про те, кому віддати надлишки вакцини від коронавірусу, які можуть залишитися після вакцинації в Штатах.