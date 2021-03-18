Байден зателефонує Зеленському

Американський дипломат наголосив, що Байден є «відданим другом України»

У посольстві Сполучених штатів Америки переконані, що телефонне спілкування президентів Джо Байдена і Володимира Зеленського обов’язково відбудеться «без жодних передумов». Про це заявив речник посольства Деніел Лангенкемп, пише «Європейська правда».

«Цей дзвінок відбудеться. Ми переконані в цьому», – кілька разів наголосів він.

За словами дипломата, президент Байден взяв на себе низку зобов’язань щодо міжнародної співпраці, і у тому числі є «відданим другом України».

«Примітно, що нинішня адміністрація США приділяє Україні багато уваги... Держсекретар Блінкен провів переговори з міністром Кулебою 1 лютого, майже відразу після свого призначення. Міністр оборони Таран спілкувався зі своїм американським колегою Остіном 19 лютого. Кілька інших високопосадовців також вже контактували або мають заплановані переговори», – наголосили у посольстві, нагадавши також про заяви Білого дому та Держдепу про підтримку України на річницю протиправної анексії Криму, а також про надання Україні траншу безпекової допомоги у березні.

Коментуючи запитання про можливі умови телефонної розмови президентів, речник посольства наголосив, що з боку США таких умов немає.

«Україна для нас – партнер, а у відносинах з партнерами ми не висуваємо вимог і не маємо жодних передумов для ведення діалогу. Але ми натхненні тим, як Зеленський у останні тижні вдається до потужних дій проти недоброчесних інтересів, які досі тягнуть Україну донизу», – йдеться у коментарі посольства.

Також речник дав зрозуміти, що причиною затримки є те, що «президент Байден зараз дуже сконцентрований на внутрішньоамериканських викликах, включаючи пандемію». «Але розмова відбудеться, ми переконані», – додав він.

Напередодні п'ятий президент Петро Порошенко подякував президенту США за його слова про Путіна-вбивцю і наголосив, що мав з Байденом понад десять зустрічей і більше двадцяти телефонних розмов. А зараз по своїх зв’язках Порошенко лобіює телефонну розмову Байдена із Зеленським.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден сказав в інтерв'ю виданню ABC, що змусить президента РФ Володимира Путіна «поплатитися» за втручання у вибори в США, і назвав його «вбивцею». Така заява пролунала на тлі звіту розвідки США про втручання низки країн у вибори президента Штатів у 2020 році.

Після таких висловлювань Росія відкликала свого посла у США для консультацій та аналізу відносин між країнами.

18 березня лідер країни-агресорки РФ Володимир Путін відповів американському президенту Джозефу Байдену, який назвав його вбивцею. Путін на слова Байдена відреагував дитячою дражнилкою: «Хто як обзивається, той так і називається».

Між іншим, напередодні виключений із партії «Слуга народу» депутат Верховної Ради Олександр Дубінський заявив, що до оприлюднення депутатом Верховної Ради Андрієм Деркачем так званих «плівок Порошенка – Байдена» причетний Офіс Зеленського.

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