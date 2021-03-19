  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Кремль готує розмову Путіна з Байденом. Білий дім каже, що президент зайнятий

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У МЗС Росії розповіли, що вже приступили до опрацювання організації нової розмови між президентами США та РФ - Кремль готує розмову Путіна з Байденом. Білий дім каже, що президент зайнятий
    У МЗС Росії розповіли, що вже приступили до опрацювання організації нової розмови між президентами США та РФ

    Розмову в РФ почали готувати після того, як президент США назвав Путіна вбивцею

    Міністерство закордонних справ Росії почало підготовку нової телефонної розмови між Володимиром Путіним та президентом США Джо Байденом. Водночас у Вашингтоні не планують жодних нових розмов між президентами.

    Про це повідомили російське агентство «Тасс» та прессекретар Білого дому Джен Псакі.

    У російському МЗС розповіли, що вже приступили до опрацювання організації нової розмови між президентами.

    «Вже почали», – відповіли в міністерстві на запит російського ЗМІ.

    Розмову почали готувати після того, як президент США назвав Путіна вбивцею, а Вашингтон ввів нові санкції проти Росії за отруєння опозиціонера Олексія Навального.

    Натомість на брифінгу в Білому домі Псакі розповіла, що Байден не шкодує про свої слова щодо Путіна, наголосивши, що президент США «не буде стримуватися ні в словах, ні в діях».

    Псакі також прокоментувала можливість нової розмови між Путіном та Байденом. Вона зазначила, що 19 березня американський президент буде зайнятим.

    Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден сказав в інтерв'ю виданню ABC, що змусить президента РФ Володимира Путіна «поплатитися» за втручання у вибори в США, і назвав його «вбивцею». Така заява пролунала на тлі звіту розвідки США про втручання низки країн у вибори президента Штатів у 2020 році.

    Після таких висловлювань Росія відкликала свого посла у США для консультацій та аналізу відносин між країнами.

    Також Путін на слова Байдена відреагував дитячою дражнилкою: «Хто як обзивається, той так і називається». А ще запропонував Джо Байдену подискутувати в прямому ефірі.

    Перед тим речник Путіна Дмитро Пєсков назвав слова Байдена «дуже поганими висловлюваннями», а також зазначив, що відносини між Росією та США «дуже погані».

    Читайте також статтю:
    Теги: МЗС Росія США Джозеф Байден санкції Путін політика президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies