Кремль готує розмову Путіна з Байденом. Білий дім каже, що президент зайнятий

У МЗС Росії розповіли, що вже приступили до опрацювання організації нової розмови між президентами США та РФ

Розмову в РФ почали готувати після того, як президент США назвав Путіна вбивцею

Міністерство закордонних справ Росії почало підготовку нової телефонної розмови між Володимиром Путіним та президентом США Джо Байденом. Водночас у Вашингтоні не планують жодних нових розмов між президентами.

Про це повідомили російське агентство «Тасс» та прессекретар Білого дому Джен Псакі.

У російському МЗС розповіли, що вже приступили до опрацювання організації нової розмови між президентами.

«Вже почали», – відповіли в міністерстві на запит російського ЗМІ.

Розмову почали готувати після того, як президент США назвав Путіна вбивцею, а Вашингтон ввів нові санкції проти Росії за отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Натомість на брифінгу в Білому домі Псакі розповіла, що Байден не шкодує про свої слова щодо Путіна, наголосивши, що президент США «не буде стримуватися ні в словах, ні в діях».

Псакі також прокоментувала можливість нової розмови між Путіном та Байденом. Вона зазначила, що 19 березня американський президент буде зайнятим.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден сказав в інтерв'ю виданню ABC, що змусить президента РФ Володимира Путіна «поплатитися» за втручання у вибори в США, і назвав його «вбивцею». Така заява пролунала на тлі звіту розвідки США про втручання низки країн у вибори президента Штатів у 2020 році.

Після таких висловлювань Росія відкликала свого посла у США для консультацій та аналізу відносин між країнами.

Також Путін на слова Байдена відреагував дитячою дражнилкою: «Хто як обзивається, той так і називається». А ще запропонував Джо Байдену подискутувати в прямому ефірі.

Перед тим речник Путіна Дмитро Пєсков назвав слова Байдена «дуже поганими висловлюваннями», а також зазначив, що відносини між Росією та США «дуже погані».