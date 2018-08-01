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    Більше 60 нових люксових авто розчавив бульдозер. Як на Філіппінах воюють з контрабандою

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    Більше 60 нових люксових авто розчавив бульдозер. Як на Філіппінах воюють з контрабандою

    Президент країни Дутерте особисто був присутнім під час знищення автомобілів

    Новенькі Lamborghini, Porsche, Mercedes Benz і Harley Davidson гинуть під гусеницями багатотонного бульдозера - звична, з недавніх пір, картина для Філіппін.

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    Більше 60 нових люксових авто розчавив бульдозер. Як на Філіппінах воюють з контрабандою
    Більше 60 нових люксових авто розчавив бульдозер. Як на Філіппінах воюють з контрабандою
    Більше 60 нових люксових авто розчавив бульдозер. Як на Філіппінах воюють з контрабандою
    Більше 60 нових люксових авто розчавив бульдозер. Як на Філіппінах воюють з контрабандою

    Так президент країни Родріго Дутерте веде запеклу боротьбу з контрабандистами, а всі знищені машини, конфісковані у банди, що займається злочинними схемами в центральній провінції країни.

    Дутерте особисто був присутній під час знищення автомобілів. Він заявив, що «хоче показати світу нові чисті Філіппіни, як відмінне місце для інвестицій і бізнесу».

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