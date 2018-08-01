У Києві мікроавтобус на повному ходу протаранив припаркований «Сітроен»



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Фото: dtp.kiev.ua «Сітроен» отримав серйозні пошкодження

Водій мікроавтобуса міг заснути за кермом

У середу, 1 серпня, вранці на вулиці Челябінській у Дніпровському районі Києва сталася ДТП.

Як повідомляє dtp.kiev.ua, на порожній дорозі водій мікроавтобуса Volkswagen на повному ходу протаранив припаркований автомобіль «Сітроен».

Обійшлося без постраждалих. Проте, обидва транспортні засоби сильно пошкоджені.

Свідки ДТП допускають, що водій міг просто заснути за кермом.

На місці працювала поліція.

Причини ДТП встановить слідство.

Як повідомлялося, 31 липня у Києві на бульварі Лесі Українки сталася ДТП: зіткнулися Toyota Camry і Peugeot 307.