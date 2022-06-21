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    Відео

    Бійці Нацгвардії показали, як нищать ворога у Сєвєродонецьку (відео)

    Солдати ведуть прицільний вогонь по загарбникам - Бійці Нацгвардії показали, як нищать ворога у Сєвєродонецьку (відео)
    Солдати ведуть прицільний вогонь по загарбникам
    скріншот з відео

    У місті тривають запеклі бої

    На Луганщині у Сєвєродонецьку тривають важкі вуличні бої. Наші захисники не дають ворогу захопити місто.

    Аби показати, що зараз відбувається у місті, Національна гвардія виклала шматочок відео з бою. На відео наші бійці ведуть вогонь з примішення.

    «Без відпочинку, сну та хоч кількох хвилин тиші гвардійці разом з побратимами з інших Сил оборони тримають місто. Бої за Сєвєродонецьк тривають. Ворог отримує від наших військових те, що заслужив – смерть», – зазначили у Нацгвардії.

    Нагадаємо, полонений льотчик-«вагнерівець» збитого під Світлодарськом Су-25 майор Андрій Федорчуков різко переосмислив свою позицію щодо війни. ЗСУ оприлюднили відео допиту окупанта, який ще нещодавно вилітав на бомбардування українських міст.

    Росіянин заявив, що у полоні українці проявили себе гідно, надали необхідну медичну допомогу, їжу та одяг.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Бійці Нацгвардії показали, як нищать ворога у Сєвєродонецьку (відео)