Бійці Нацгвардії показали, як нищать ворога у Сєвєродонецьку (відео)

У місті тривають запеклі бої

На Луганщині у Сєвєродонецьку тривають важкі вуличні бої. Наші захисники не дають ворогу захопити місто.

Аби показати, що зараз відбувається у місті, Національна гвардія виклала шматочок відео з бою. На відео наші бійці ведуть вогонь з примішення.

«Без відпочинку, сну та хоч кількох хвилин тиші гвардійці разом з побратимами з інших Сил оборони тримають місто. Бої за Сєвєродонецьк тривають. Ворог отримує від наших військових те, що заслужив – смерть», – зазначили у Нацгвардії.

Нагадаємо, полонений льотчик-«вагнерівець» збитого під Світлодарськом Су-25 майор Андрій Федорчуков різко переосмислив свою позицію щодо війни. ЗСУ оприлюднили відео допиту окупанта, який ще нещодавно вилітав на бомбардування українських міст.

Росіянин заявив, що у полоні українці проявили себе гідно, надали необхідну медичну допомогу, їжу та одяг.