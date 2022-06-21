Литва «відрізала» Калінінград. Як наростає істерика Кремля

Литва виконує рішення санкцій, а в Росії як завжди погрожують

Агресивна політика Кремля та повномасштабне втручання Росії на територію України підштовхують країни Європи протистояти Путіну не тільки об'єднавшись прийнятті рішень щодо санкцій. Все більше країн відверто висловлюють свій бойкот загарбницьким діям Російської Федерації та затягують зашморг на горлянці російської економіки.

Литва, котра з перших днів війни підтримує українців, змушує все більше нервувати російське керівництво.

Транспортна блокада

Нещодавно Вільнюс оголосив, що припинить пропуск транзиту з Калінінградської області та до Калінінградської області з інших регіонів Росії частини переліку товарів, які підпадають під обмежувальні заходи, введені Європейським союзом (ЄС).

Аргументи Литви

У МЗС Литви пояснили, що заборона на транзит продукції із сталі та чорних металів між основною територією Росією та Калінінградською областю РФ через Литву запроваджена в рамках виконання санкцій ЄС.

«По-перше, це не дії Литви, це європейські санкції, які будуть застосовуватися з 17 червня, санкції нині застосовуються залізницями, які інформують своїх клієнтів про те, що товари, які потрапили під санкції з 17 червня, – це сталь та інша продукція, виготовлена із заліза, більше не імпортуватиметься через Литву», – сказав міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі.

Реакція України

Голова українського МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що у блокуванні транзиту до Калінінградської області винна тільки Росія – зараз вона пожинає наслідки свого вторгнення в Україну.

«Росія не має права загрожувати Литві. Москва сама винна в наслідках свого неспровокованого та невиправданого вторгнення в Україну. Ми високо оцінюємо принципову позицію Литви і твердо підтримуємо наших литовських друзів», – написав Кулеба.

Росіяни б'ють на сполох

Член Ради Федерації Росії від окупованого Криму Ольга Ковітіді заявила, що обмеження Литвою транзиту вантажів до Калінінградської області вдарить по балтійських країнах.

«Для усіх є очевидним, що рішення литовської влади обмежує мобільність та можливості всіх жителів Прибалтики (так в Росії називають країни Балтії – ред.)», – наголосила українська зрадниця (Ковітіді з 2006 по 2014 роки була депутаткою парламенту Автономної Республіки Крим), не пояснюючи, яким чином жителі балтійських країн постраждають від обмеження транзиту до російського регіону підсанкційних товарів.

Погрози від МЗС РФ

Погрози – один із улюблених методів комунікації в Кремлі, тому не дивно, що представниця МЗС Росії Марія Захарова взялася саме до такої риторики. Захарова назвала дії Литви «ворожими» та описала відносини між республікою та Росією фразою «зараз вже не до розмов».

Також у МЗС Росії вважають, що Вільнюс має «рано та пізно усвідомити наслідки свого рішення та скасувати його». Захарова також озвучила думку, що «залишки якогось професіоналізму у влади країни ще присутні».

Патрушев наведе лад?

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев прибув до Калінінграда. Там соратник Путіна проведе нараду з національної безпеки на північному заході Росії.

Засідання відбудеться на тлі рішення Литви обмежити перевезення вантажів у регіон залізницею. Водночас росіяни запевняють, що поїздка планова: її намітили ще до введення Литвою обмежень на транзит до області Калінінграда, і вона не пов'язана безпосередньо з цими подіями.