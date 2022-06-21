«Умови нагадують концтабір»: «Тайра» розповіла про перебування у полоні

Юлія Паєвська: «Коли ти там, здається, що надії немає, і Україна уже не існує як держава»

Український парамедик Юлія Паєвська («Тайра») вперше після звільнення з російського полону розказала про те, у яких умовах вона перебувала у ворогів. На своїй сторінці у Facebook жінка написала, що умови утримання більше нагадували концтабір.

«Тайра» розказала, що за час перебування у полоні вона схудла і зараз її вага – 50 кілограмів. Через пережите вона зараз втомлена та виснажена, але переконує – скоро відновиться і повернеться у стрій.

Фото з допису Юлії Паєвської

«Поки що я не буду постити селфі. Вибачте. Моя вага на тепер близько 50 кг. Я занадто виснажена і виглядаю жахливо. Але мною опікуються найкращі лікарі і скоро я повернусь в стрій. Знову і знову хочу подякувати за обмін, що був безперечно чудом Господнім, і усім причетним до цього дива. Наразі я в безпечному місці під наглядом найкращих лікарів. Скоро повернусь в стрій, та треба відновити сили», – написала вона.

За словами парамедика, понад усе їй зараз боляче за тих, хто досі перебуває у полоні російських окупантів. Вона наголосила, що потрібно робити все можливе, аби полонені були захищені міжнародною Конвенцією з прав людини, адже ці права росіяни порушують.

«Більше за все мені боляче за долю хлопців і дівчат, що сидять в застінках ворога – коли ти там, здається, що надії немає, і Україна уже не існує як держава. Необхідно добитись аби всі полонені були захищені міжнародною конвенцією з прав людини, бо коли ми там – ми абсолютно безправні, як раби. Жодних передач нам не дають, жодної інформації про сім’ю ми не маємо, лікарська допомога недоступна. Умови утримання нагадують концтабір, і я би не дуже здивувалась опинившись одного разу в газенвагені. І я не жартую, на жаль. І це тільки малий відсоток того, що відбувається в кам’яних мішках за лінією зіткнення. Всі полонені мусять бути звільнені. Необхідно розробити систему контролю і алгоритм обміну», – зазначила Паєвська.

Нагадаємо, українська парамедикиня й волонтерка Юлія Паєвська потрапила в полон до російських військ у Маріуполі ще в березні, а 17 червня її звільнили з полону.

За інформацією російських медіапропагандистки та бойовика «Тайру» обміняли на сина чеченського кримінального авторитета, який займає посаду в окупованому Криму, Мурада Саїдова.