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  4. ЗСУ оприлюднили відео допиту полоненого льотчика-«вагнерівця»
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    Події в Україні

    ЗСУ оприлюднили відео допиту полоненого льотчика-«вагнерівця»

    Льотчик зізнався, що побачив багато жахів в Україні - ЗСУ оприлюднили відео допиту полоненого льотчика-«вагнерівця»
    Льотчик зізнався, що побачив багато жахів в Україні
    фото скріншот відео

    Окупант закликає припиняти війну

    Полонений льотчик-«вагнерівець» збитого під Світлодарськом Су-25 майор Андрій Федорчуков різко переосмислив свою позицію щодо війни. ЗСУ оприлюднили відео допиту окупанта, який ще нещодавно вилітав на бомбардування українських міст.

    Росіянин заявив, що у полоні українці проявили себе гідно, надали необхідну медичну допомогу, їжу та одяг.

    «Бачив зруйновані міста зверху. При виконані польоту потрапив у полон. До мене тут поставилися добре. Проявили себе достойно ЗСУ. Хочу сказати, що це дійсно неправильна війна. Тут дійсно відбуваються всілякі жахи, про які ми, можливо, навіть не здогадуємося. Я тут багато чого побачив, чого не бачив раніше, тому треба припиняти все це діло», – заявив Федорчуков під час допиту.

    Нагадаємо, у небі над Донеччиною українські захисники збили російський винищувач Су-25.

    Як повідомлялося, пілотом російського літака Су-25, якого 18 червня воїни 72-ї бригади збили під Світлодарськом, є майор ВКС РФ Андрій Володимирович Федорчуков, який на допиті зізнався, що є найманцем приватної військової компанії «Вагнер», та бере участь у вбивстві українців за зарплату найманця – 205 тис. руб. на місяць.

    Теги: росія окупанти війна полон літак бомбардування Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ оприлюднили відео допиту полоненого льотчика-«вагнерівця»