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    Думки вголос

    Росіяни дивляться на Україну, як на потенційну «хорошу» Росію

    • Юрій Богданов

      радник Голови у Дніпропетровській ОДА

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    Яку&nbsp;&laquo;літературу&raquo; захищає російська інтилігенція? - Росіяни дивляться на Україну, як на потенційну «хорошу» Росію
    Яку «літературу» захищає російська інтилігенція?
    фото: Радіо Свобода

    Про Латиніну та її «треба знищувати російську армію, а не російськи книги»

    Не люблю хибні дилеми

    По-перше, російські книжки ніхто не збираються спалювати. По-друге, викорінення російської культури з українського публічного простору та її повне заміщення на українську та світову – необхідне.

    А щодо росіян тут… Я знаю багато колишніх росіян, які переїхали в Україну до 2014 чи після 2014. Працювати. До дівчат чи хлопців. Просто, бо подобається Україна.

    І, що цікаво. Вони всі або вже перейшли на українську, або інтенсивно вивчають. Серед них багато хто воює чи волонтерить. Бо вони чудово розуміють що саме захищають. І чому тут живуть. Вони живуть в Україні.

    Вони не збираються тут будувати гарну демократичну Росію без імперського синдрому. Вони вже живуть в Україні.

    Латиніна дивиться на Україну, як на потенційну Росію здорової людини. А яка ж Росія без російської культури?

    Але в Україні ніхто не хоче жити ні в якій Росії. Навіть колишні росіяни. Ніхто в здоровому глузді не хоче жити в Росії. Крім путінців, яким подобається сучасна Росія. Та російських лібералів, які бездієво мріють про прекрасну Росію майбутнього.

    Бо весь світ та вся Україна вже побачили, що де Росія – там руйнування, мародерство та смерть. І пацієнт надто хворий, щоб його лікувати.

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    Джерело: блог Юрія Богданова

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    Теги: росія окупанти книги санкції пропаганда війна культура Україна окупація #stoprussia
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    Росіяни дивляться на Україну, як на потенційну «хорошу» Росію