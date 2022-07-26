Бойовий дрон ефектно знищив ворожий танк (відео)
Нинішня війна доводить ефективність безпілотників
Дрон-бомбардувальник R-18 застав зненацька окупантів, які засіли разом із танком у лісосмузі.
Відео зі знищенням ворожої техніки опублікували на сторінці Аеророзвідки. Дрон підібрався до танку та скинув на нього згори вибухівку. Загарбники навіть не встигли вискочити назовні.
«Лети, пташко!», – підписали відео розвідники.
Нагадаємо, на Харківщині українські військовослужбовці спалили колону ворожої бронетехніки, якою російські загарбники планували здійснити черговий «прорив». Про це повідомив волонтер Роман Донік, а також оприлюднив відео з палаючою технікою.
Він розповів, що вкотре філігранно відпрацювали артилеристи із 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр».