Бойовий дрон ефектно знищив ворожий танк (відео)

Нинішня війна доводить ефективність безпілотників

Дрон-бомбардувальник R-18 застав зненацька окупантів, які засіли разом із танком у лісосмузі.

Відео зі знищенням ворожої техніки опублікували на сторінці Аеророзвідки. Дрон підібрався до танку та скинув на нього згори вибухівку. Загарбники навіть не встигли вискочити назовні.

«Лети, пташко!», – підписали відео розвідники.

Аеророзвідка – це волонтерська ініціатива, заснована 2014 року, яка згодом переросла у бойовий підрозділ і громадську організацію, що займаються безпілотними роботизованими системами та IT-розробками. Аеророзвідка зробила чималий вклад у зупинку наступу на Київ, а сьогодні продовжує сприяти силам безпеки та оборони України в боротьбі з російськими загарбниками.

Нагадаємо, на Харківщині українські військовослужбовці спалили колону ворожої бронетехніки, якою російські загарбники планували здійснити черговий «прорив». Про це повідомив волонтер Роман Донік, а також оприлюднив відео з палаючою технікою.

Він розповів, що вкотре філігранно відпрацювали артилеристи із 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр».