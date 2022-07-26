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    Бойовий дрон ефектно знищив ворожий танк (відео)

    Екіпаж танку навіть не встиг вискочити назовні - Бойовий дрон ефектно знищив ворожий танк (відео)
    Екіпаж танку навіть не встиг вискочити назовні
    скріншот з відео

    Нинішня війна доводить ефективність безпілотників

    Дрон-бомбардувальник R-18 застав зненацька окупантів, які засіли разом із танком у лісосмузі.

    Відео зі знищенням ворожої техніки опублікували на сторінці Аеророзвідки. Дрон підібрався до танку та скинув на нього згори вибухівку. Загарбники навіть не встигли вискочити назовні.

    «Лети, пташко!», – підписали відео розвідники.

    Аеророзвідка – це волонтерська ініціатива, заснована 2014 року, яка згодом переросла у бойовий підрозділ і громадську організацію, що займаються безпілотними роботизованими системами та IT-розробками. Аеророзвідка зробила чималий вклад у зупинку наступу на Київ, а сьогодні продовжує сприяти силам безпеки та оборони України в боротьбі з російськими загарбниками.

    Нагадаємо, на Харківщині українські військовослужбовці спалили колону ворожої бронетехніки, якою російські загарбники планували здійснити черговий «прорив». Про це повідомив волонтер Роман Донік, а також оприлюднив відео з палаючою технікою.

    Він розповів, що вкотре філігранно відпрацювали артилеристи із 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр».

    Теги: зброя війна Україна #stoprussia
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    Бойовий дрон ефектно знищив ворожий танк (відео)