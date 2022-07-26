Окупанти використовують міни з сенсорними датчиками руху
Міни можуть спрацювати від коливань
Російські загарбники в Україні використовують різні види боєприпасів і вибухонебезпечних предметів, зокрема міни з сенсорними датчиками руху. Про це повідомив начальник відділу організації піротехнічних робіт ДСНС Сергій Рева в ефірі телемарафону.
«Росіяни використовують міни із сенсорними датчиками руху. Коли ви до них підходите, вони можуть спрацювати навіть від тих коливань, які будуть від вашого руху», – зазначив Рева.
Серед найпоширеніших боєприпасів – протипіхотні міни, гранати та касетні елементи. Зокрема, міна ПФМ-1, яку ще називають «пелюстка», містить рідку вибухонебезпечну речовину і спрацьовує від будь-якого натискання. Багато таких мін, зокрема, знаходять на сході, у Донецькій області. Вони пластикові, і металодетектор не завжди на них спрацьовує.
«Буквально вчора була знайдена ціла касета з такими мінами. Вони – дистанційного мінування, і розкидаються по території на досить велику площу – покривають близько 100 кв. м. Їх досить складно знайти, бо бойові міни – зелені: зараз літо, трава висока, їх досить складно помітити», – додав начальник відділу.
Також поширеними є касетні елементи до ракетних систем залпового вогню, які заборонені міжнародними конвенціями. Вони містять вибухову речовину та осколкові елементи, які можуть спрацювати і від вогню, і від інших зовнішніх факторів.
«Вони небезпечні, ними споряджаються «Урагани» і «Смерчі», і їх наразі дуже застосовують по Харкову, Миколаєву. Якщо ви виявили щось подібне, то не можна торкатися і підходити до нього, бо він у будь-який момент може спрацювати», – зазначив Рева.
Також окупанти залишають в Україні протипіхотні міни ПМН-2 і міну ПНМ, обидві – натискної дії. Ще є міна МОН-50 – це міна направленої дії, у ній понад 500 осколкових елементів, також встановлюється на розтяжку, маскується у траві, щоб було тяжко її помітити.
Раніше повідомлялося, що у Краматоську окупанти застосували дистанційне мінування – обстрілюють місто та околиці снарядами, які розриваються не відразу.