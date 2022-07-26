  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Окупанти використовують міни з сенсорними датчиками руху
рус
    Події в Україні

    Окупанти використовують міни з сенсорними датчиками руху

    Серед найпоширеніших боєприпасів &ndash; протипіхотні міни, гранати та касетні елементи - Окупанти використовують міни з сенсорними датчиками руху
    Серед найпоширеніших боєприпасів – протипіхотні міни, гранати та касетні елементи
    фото ілюстративне

    Міни можуть спрацювати від коливань

    Російські загарбники в Україні використовують різні види боєприпасів і вибухонебезпечних предметів, зокрема міни з сенсорними датчиками руху. Про це повідомив начальник відділу організації піротехнічних робіт ДСНС Сергій Рева в ефірі телемарафону.

    «Росіяни використовують міни із сенсорними датчиками руху. Коли ви до них підходите, вони можуть спрацювати навіть від тих коливань, які будуть від вашого руху», – зазначив Рева.

    Серед найпоширеніших боєприпасів – протипіхотні міни, гранати та касетні елементи. Зокрема, міна ПФМ-1, яку ще називають «пелюстка», містить рідку вибухонебезпечну речовину і спрацьовує від будь-якого натискання. Багато таких мін, зокрема, знаходять на сході, у Донецькій області. Вони пластикові, і металодетектор не завжди на них спрацьовує.

    «Буквально вчора була знайдена ціла касета з такими мінами. Вони – дистанційного мінування, і розкидаються по території на досить велику площу – покривають близько 100 кв. м. Їх досить складно знайти, бо бойові міни – зелені: зараз літо, трава висока, їх досить складно помітити», – додав начальник відділу.

    Також поширеними є касетні елементи до ракетних систем залпового вогню, які заборонені міжнародними конвенціями. Вони містять вибухову речовину та осколкові елементи, які можуть спрацювати і від вогню, і від інших зовнішніх факторів.

    «Вони небезпечні, ними споряджаються «Урагани» і «Смерчі», і їх наразі дуже застосовують по Харкову, Миколаєву. Якщо ви виявили щось подібне, то не можна торкатися і підходити до нього, бо він у будь-який момент може спрацювати», – зазначив Рева.

    Також окупанти залишають в Україні протипіхотні міни ПМН-2 і міну ПНМ, обидві – натискної дії. Ще є міна МОН-50 – це міна направленої дії, у ній понад 500 осколкових елементів, також встановлюється на розтяжку, маскується у траві, щоб було тяжко її помітити.

    Раніше повідомлялося, що у Краматоську окупанти застосували дистанційне мінування – обстрілюють місто та околиці снарядами, які розриваються не відразу.

    Теги: росія окупанти ДСНС війна Україна окупація #stoprussia міни
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Окупанти використовують міни з сенсорними датчиками руху