Окупанти використовують міни з сенсорними датчиками руху

Російські загарбники в Україні використовують різні види боєприпасів і вибухонебезпечних предметів, зокрема міни з сенсорними датчиками руху. Про це повідомив начальник відділу організації піротехнічних робіт ДСНС Сергій Рева в ефірі телемарафону.

«Росіяни використовують міни із сенсорними датчиками руху. Коли ви до них підходите, вони можуть спрацювати навіть від тих коливань, які будуть від вашого руху», – зазначив Рева.