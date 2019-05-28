Брат екс-голови Конституційного суду Шевчука таємно будується у «Пущі-Водиці»



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«Пуща-Водиця» – державна власність, яку можна тільки орендувати. Але частина тих, хто вселився сюди, намагаються закріпитися навічно – для цього і починають розбудовуватися

Ще у березні на території ДУСівського комплексу відпочинку «Пуща-Водиця» журналісти зафіксували нове будівництво. Техніка і будівельники без жодних дозволів та документів працювали на території держдачі, яку офіційно орендує дружина брата звільненого голови Конституційного суду Станіслава Шевчука Рулава Одда.

Тільки після приїзду знімальної групи Bihus.Info разом з адміністрацією «Пущі-Водиці» до орендованого будинку Оддів, адміністрація держдач помітила незаконне будівництво і надіслала орендарям вимогу знести «самочинно збудований об’єкт нерухомості».

Комплекс відпочинку «Пуща-Водиця» – державна власність, яку можна тільки орендувати. Але частина тих, хто вже вселився сюди, намагаються закріпитися навічно – для цього і починають розбудовуватися. Так на місцях держдач, виростають цілі палаци, які з державної власності перетворюються на приватну.

Джерело: Bihus.info