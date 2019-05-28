В уряді нагадали забудовникам, скільки шкіл і садочків потрібно при зведенні нового житла



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Школи потрібно будувати на відстані 750 метрів від житлових будинків, а дитсадки – 300 метрів

За новими нормами на 1000 жителів потрібно не менш ніж 135 місць в школах та не менш 38 місць – в дитячих садках

В Україні під час зведення нового житла треба одночасно будувати нові школи та дитячі садочки, щоб на 1000 жителів було не менш ніж 135 місць в школах та не менш 38 місць – в дитячих садках. Такі розрахункові показники згідно з державними будівельними нормами «Планування та забудова територій» оприлюднили у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України.

«З 1 вересня 2018 року діє ДБН «Планування та забудова територій», згідно з нормами якого були розраховані показники забезпечення місцями в школах та дитячих садках. Це середні розрахункові показники: на 1000 жителів не менш ніж 135 місць в школах та не менш 38 місць – в дитячих садках. Радіус пішохідної доступності до школи має бути до 750 метрів, до дитсадка – 300 метрів», - повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Лев Парцхаладзе в ефірі програми «Сніданок з 1+1».

На жаль, сьогодні існує диспропорція між темпами будівництва житла та соціальної інфраструктури, зокрема, шкіл та дитячих садків майже в усіх регіонах України, більш за все – у великих містах, обласних центрах.

Серед проблем забезпечення житлових масивів освітніми закладами в Мінрегіоні називають відсутність актуальної містобудівної документації і контролю відповідності детальних планів територій генплану населених пунктів. А також відсутність вільних ділянок для будівництва шкіл і садків при точковій забудові в центральних частинах міст і в умовах існуючих житлових масивів - норма розміру земельної ділянки для міської школи складає не менше 1,4 га.

У міністерстві говорять, що містобудівні умови та обмеження часто видаються з порушеннями – це зловживання посадових осіб органів місцевого самоврядування – головних архітекторів міст.

Тому міністерство розробило план заходів для вирішення цих проблем.

Зокрема, згідно з діючим ДБН «Планування та забудова територій» розраховані показники забезпечення місць в школах та дитсадках і радіуси пішохідної доступності до цих закладів.