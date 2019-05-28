Чи є шанси через суд зняти з посади Андрія Богдана?

Андрій Богдан

Юридичні позиції сторін досить заплутані, і простому глядачеві розібратися в деталях непросто

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Пока Конституционный суд готовится рассматривать иск о признании неконституционным Указ президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады, в Верховный суд поступили сразу два новых иска к главе государства. О признании противоправным и отмене указа президента Владимира Зеленского о назначении Андрея Богдана главой Администрации Президента. Прямо скажем, иски столь же ожидаемые, сколь спорным была законность решения. Зеленский мог легко избежать этой проблемы, назначив Богдана советником. Формально должность так себе, но неофициальное влияние может быть не меньшим, чем у формального главы АП. Кому надо — поймут. Но президент пошел по жесткому пути и предсказуемо получил негативную реакцию общества и судебные иски в качестве десерта.

Заявления поданы 24 мая общественной организацией Общественный люстрационный комитет и физическим лицом. Дела зарегистрированы под номерами 9901/283/19 и 9901/284/19. В суде уже заявили, что решения о последующих процессуальных действиях будут приняты в течение пяти дней со дня подачи исков. Их могут принять к рассмотрению или отказать, направив истцов в Конституционный суд. Куда общественные организации и частные лица не пойдут — для этого нужно найти 45 народных депутатов, которые подпишут соответствующее заявление. Впрочем, почему бы и нет? Отношения президента и парламента сейчас практически достигли температурных показателей вечной мерзлоты и найти 45 желающих побороться с президентом еще и по кадровым вопросам найти не так уж и сложно. Ключевой вопрос — какие шансы у истцов получить положительное решение суда? И тут начинается самое интересное.

Юридические позиции сторон достаточно запутаны, и простому зрителю разобраться в деталях непросто. То есть у судьи есть определенная свобода маневра. Сам Андрей Богдан утверждает, что он не является государственным служащим, и закон о люстрации на него не распространяется. И вообще под люстрацию он попал неправильно, потому что реально боролся с коррупционерами и принес пользу стране. Последний тезис достаточно спорный, потому что боролся с коррупционерами Богдан в правительстве Николая Азарова, что само по себе является анекдотом. Что до вопроса «Подпадает ли должность главы АП под действие закона о люстрации?», то заместитель министра юстиции Сергей Петухов уже опроверг слова Андрея Богдана. И подтвердил, что таки да – подпадает. Более того, Минюст уже затребовал в АП копии трудовых книжек и информацию о начале проверки новоназначенных руководителей АП на предмет применения к ним норм закона об очищении власти.

Казалось бы, вопрос можно решить просто путем переговоров АП и Минюста. Юристы могут понять позиции друг друга, не затягивая дело в судебном процессе. В противном случае именно Минюсту имело смысл подавать в суд. Потому что проведение люстрации – их епархия. Но тут политический момент болезненный. И обычное судебное разбирательство могло перерасти в грандиозное шоу под названием «Кабмин против президента». Так что всем спокойнее от того, что иски подали обычный гражданин и общественная организация. Но политическая составляющая никуда не делась. И мы уже видим по целому ряду примеров, что украинские суды стараются демонстрировать лояльность новому президенту. Потому что неизвестно, что будет дальше и не последует ли новая волна очищения судейского корпуса. И тут друзья в АП окажутся совсем не лишними.

Так что практически со стопроцентной уверенностью можно предположить, что решения суда об увольнении Андрея Богдана мы не увидим. Вдруг он восстановится и запомнит фамилии судей, которые его уволили. Одновременно бросив тень на компетентность президента. Кому из судей нужны такие свежие факты в трудовой биографии? Лучше перестраховаться и действовать по одному из двух сценариев. Либо принять решение в пользу Богдана, либо под формальным предлогом отказать в рассмотрении иска. Или поставить его в длинную очередь, затянув процесс рассмотрения на год или два. Для опытного судьи тут нет проблемы. Именно такой вариант, при котором не прозвучит однозначно «Да» или «Нет» представляется самым вероятным. А Андрей Богдан продолжит работать. «Спящий» иск особых проблем никому не создает…

Джерело: dengi.informator.ua

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