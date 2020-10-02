  1. Головна
  2. Відео
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Відео

    Чеченець посеред вулиці убив кримчанина і потрапив на відео

    • Розсилка
    Чеченець посеред вулиці убив кримчанина і потрапив на відео

    За деякими даними, загиблим виявився колишній спортсмен Артем Кузнєцов

    На одній з вулиць окупованого Росією Сімферополя стався конфлікт між жителем міста і відпочивальником з Чечні. Сварка переросла в бійку і закінчилася смертю кримчанина. Те, що сталося 20 вересня потрапило на відео, яке опублікував Telegram-канал «Підйом».

    На кадрах видно компанію чоловіків, і в якийсь момент один з них завдає удар іншому, і той падає на землю.

    У регіональному управлінні Слідчого комітету Росії розповіли, що інцидент стався між туристом і нетверезим 36-річним місцевим жителем. В результаті нанесеного удару, останній впав і вдарився потилицею об бетон. На наступний день потерпілий, перебуваючи вдома, помер від черепно-мозкової травми.

    Особа нападника вдалося встановити завдяки камерам відеоспостереження. З'ясувалося, що через кілька днів після інциденту він покинув Сімферополь і повернувся на батьківщину. Про смертельні наслідки бійки чоловік не знав.

    Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за фактом умисного заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, що спричинило з необережності смерть людини (частина 4 статті 111 КК РФ). Найближчим часом житель Чечні повинен прибути до Сімферополя для з'ясування наслідків всіх обставин того, що сталося.

    У відомстві також наголосили, що дадуть оцінку і діям лікарів, до яких потерпілий звернувся за допомогою. Telegram-канал «Підйом» стверджує, що медики зробили рентген жителю Сімферополя, але ніяких серйозних пошкоджень не виявили. За деякими даними, загиблим виявився колишній спортсмен Артем Кузнєцов.

    Крим смерть Сімферополь
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies