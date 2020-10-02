Чеченець посеред вулиці убив кримчанина і потрапив на відео



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За деякими даними, загиблим виявився колишній спортсмен Артем Кузнєцов

На одній з вулиць окупованого Росією Сімферополя стався конфлікт між жителем міста і відпочивальником з Чечні. Сварка переросла в бійку і закінчилася смертю кримчанина. Те, що сталося 20 вересня потрапило на відео, яке опублікував Telegram-канал «Підйом».

На кадрах видно компанію чоловіків, і в якийсь момент один з них завдає удар іншому, і той падає на землю.

У регіональному управлінні Слідчого комітету Росії розповіли, що інцидент стався між туристом і нетверезим 36-річним місцевим жителем. В результаті нанесеного удару, останній впав і вдарився потилицею об бетон. На наступний день потерпілий, перебуваючи вдома, помер від черепно-мозкової травми.

Особа нападника вдалося встановити завдяки камерам відеоспостереження. З'ясувалося, що через кілька днів після інциденту він покинув Сімферополь і повернувся на батьківщину. Про смертельні наслідки бійки чоловік не знав.

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за фактом умисного заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, що спричинило з необережності смерть людини (частина 4 статті 111 КК РФ). Найближчим часом житель Чечні повинен прибути до Сімферополя для з'ясування наслідків всіх обставин того, що сталося.

У відомстві також наголосили, що дадуть оцінку і діям лікарів, до яких потерпілий звернувся за допомогою. Telegram-канал «Підйом» стверджує, що медики зробили рентген жителю Сімферополя, але ніяких серйозних пошкоджень не виявили. За деякими даними, загиблим виявився колишній спортсмен Артем Кузнєцов.