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    В Одесі помер тренер дискваліфікованого за вживання допінгу олімпійського чемпіона

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    Євген Карсак народився в Азербайджані, але як тренер зробив собі ім'я в Україні - В Одесі помер тренер дискваліфікованого за вживання допінгу олімпійського чемпіона
    Євген Карсак народився в Азербайджані, але як тренер зробив собі ім'я в Україні
    Світлина - ФЛАУ

    Євгенові Карсаку було 67 років

    В Одесі на 68 році життя помер заслужений тренер України Євген Карсак.

    Євген Валеріанович народився 28 квітня 1953 році в Баку (Азербайджан). Як тренер зробив собі ім’я після переїзду в Одесу, де створив сім’ю і працював тренером-викладачем ДЮСШ № 5 (1983–1984), СДЮШОР спортивного товариства «Динамо» (1984–1996), школи вищої спортивної майстерності «Олімпієць» (1996–2011).

    Найвідомішим вихованцем Євгена Карсака був штовхальник ядра Юрій Білоног, чемпіон Європи-2002 року, бронзовий медаліст чемпіонату світу-2003, який виграв золото на Олімпіаді-2004 в Афінах, пізніше відібране через вживання атлетом допінгу.

    Також Євген Карсак підготував доньку Катерину (1985 року народження), яка була бронзовою призеркою чемпіонату Європи-2010 з метання диска.

    Від 2011 Євген Карсак працював тренером у Катарі.

    Прощання з Євгеном Карсаком відбудеться у неділю, 4 жовтня, о 10:00 на стадіоні «Динамо» в Одесі.

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    метання диска смерть легка атлетика Юрій Білоног штовхання ядра Катерина Карсак Євген Карсак
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