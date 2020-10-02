В Одесі помер тренер дискваліфікованого за вживання допінгу олімпійського чемпіона



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Євген Карсак народився в Азербайджані, але як тренер зробив собі ім'я в Україні Світлина - ФЛАУ

Євгенові Карсаку було 67 років

В Одесі на 68 році життя помер заслужений тренер України Євген Карсак.

Євген Валеріанович народився 28 квітня 1953 році в Баку (Азербайджан). Як тренер зробив собі ім’я після переїзду в Одесу, де створив сім’ю і працював тренером-викладачем ДЮСШ № 5 (1983–1984), СДЮШОР спортивного товариства «Динамо» (1984–1996), школи вищої спортивної майстерності «Олімпієць» (1996–2011).

Найвідомішим вихованцем Євгена Карсака був штовхальник ядра Юрій Білоног, чемпіон Європи-2002 року, бронзовий медаліст чемпіонату світу-2003, який виграв золото на Олімпіаді-2004 в Афінах, пізніше відібране через вживання атлетом допінгу.

Також Євген Карсак підготував доньку Катерину (1985 року народження), яка була бронзовою призеркою чемпіонату Європи-2010 з метання диска.

Від 2011 Євген Карсак працював тренером у Катарі.

Прощання з Євгеном Карсаком відбудеться у неділю, 4 жовтня, о 10:00 на стадіоні «Динамо» в Одесі.