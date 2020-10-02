Харківська міська рада спростовує чутки про смерть Кернеса



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Міський голова Харкова Геннадій Кернес навіть хворим балотується у мери

Мер Харкова з 17 вересня перебуває на лкуванні у Берліні

Повідомлення про смерть міського голови Харкова Геннадія Кернеса, що з'явилися напередодні в соцмережах і місцевих пабліках, не відповідають дійсності, загрози його життєдіяльності немає, стверджують у міськраді.

«Харківська міська рада та її виконавчий комітет з усією відповідальністю заявляють: життєдіяльності і працездатності міського голови Геннадія Кернеса загрози немає. Хвиля чуток про його нібито смерть, яка накрила вчора ввечері харківські пабліки та соцмережі, - не більше, ніж фейк, виготовленням і поширенням якого займаються політичні опоненти нинішнього мера, у тому числі й ті, хто конкурує з ним за посаду міського голови на майбутніх виборах», - йдеться в заяві, оприлюдненій на офіційному сайті Харківської міськради.

Автори документа пояснюють відсутність відеозвернення Кернеса до харків'ян забороною на використання гаджетів, яка діє у відділенні берлінської клініки «Шаріте», де перебуває міський голова.

«Відділення, в якому перебуває харківський міський голова, має чіткий регламент своєї роботи, який не передбачає у пацієнта і тих, хто його відвідує, ніяких гаджетів. Саме цим пояснюється відсутність будь-якого відеозвернення Геннадія Кернеса до городян», - йдеться в заяві.

Її автори посилаються на офіційний лист професора клініки Норберта Сутторпа щодо здоров'я Кернеса.

«Він прогресує з кожним днем, і ми сподіваємося на його повне одужання», - йдеться в листі Сутторпа.

«Акцентуємо увагу на тому, що клініка «Шаріте» є одним з найкращих лікувальних закладів світу, який ніколи не ставить свою репутацію під удар приховуванням або фальсифікацією інформації про здоров'я свого пацієнта», - йдеться в заяві Харківської міськради.

Нагадаємо, Кернес перебуває з 10 вересня у лікарні з підтвердженим коронавірусом і запаленням легенів.

16 вересня ввечері в аеропорту Харкова приземлився медичний борт із Нюрнберга, який мав перевезти Кернеса на лікування у ФРН.

У ніч на 17 вересня Кернеса привезли на лікування до німецької клініки «Шаріте» в Берліні. Як повідомляв бізнесмен і друг мера Харкова Павло Фукс, стан Кернеса важкий.

18 вересня повідомлялося, що Кернесу у Німеччині стало «набагато краще».

До слова, Кернес оприлюднив видатки на лікування та переліт до німецької клініки.

Нагадаємо, що Кернеса висунули в мери Харкова, поки він лікується в Німеччині.

До слова, у Харкові зареєстрували 15 кандидатів на посаду мера