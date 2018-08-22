Через Крим і Донбас призов в армію у Європі знову обов'язковий?



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Можлива війна з Росією лякає багатьох

Анексія Криму та війна на Донбасі в Європі викликала дискусію, чи має повернутись обов'язкова служба в армії. Швеція вже це зробила.

За останні 15 років більшість європейських країн зробили свої армії професійними. Лише у десяти європейських країнах досі є обов'язковий призов до армії та військова служба. Можлива війна з Росією лякає багатьох.

Міністр оборони Швеції каже: «Коли Росія анексує Крим, йде конфлікт в Україні та є військова присутність і діяльність у Балтійському морі майже на наших кордонах, нам потрібно посилити нашу обороноздатність. Тому необхідна загальна військова повинність»

Джерело: Deutsche Welle