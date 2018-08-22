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    У Москві відреагували на намір Латвії та Естонії стягнути збитки за радянську окупацію

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    <p>Естонія і Латвія мають намір домагатися від РФ стягнення збитків</p> - У Москві відреагували на намір Латвії та Естонії стягнути збитки за радянську окупацію

    Естонія і Латвія мають намір домагатися від РФ стягнення збитків

    У РФ назвали намір двох країн «пропагандистськими ігрищами в дусі сучасної русофобії»

    Латвія і Естонія не мають правових підстав вимагати компенсації від Росії. Про це в середу, 22 серпня, заявив член міжнародного комітету Ради федерації РФ Олег Морозов, повідомляють російські ЗМІ.

    Таким чином він прокоментував намір Естонії і Латвії стягнути збитки за радянську окупацію.

    «Це далеко не новина. З розпаду СРСР намагаються щось у нас вициганити. Жодних правових підстав під цим немає. Бо не було факту окупації», - зазначив Морозов.

    Він наголосив, що економічно Латвія і Естонія були «високорозвиненими регіонами СРСР з вельми високим рівнем життя».

    «Тому ще питання, хто кому повинен, якщо підійти до питання чисто арифметично», - сказав сенатор.

    Він також назвав намір двох країн «пропагандистськими ігрищами в дусі сучасної русофобії».

    Нагадаємо, Латвія і Естонія мають намір висунути вимогу до РФ про стягнення відшкодування як правонаступниці СРСР за радянську окупацію.

    Джерело: Кореспондент.net

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