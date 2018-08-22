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    Окупанти в Криму засудили українця Стешенка до 2 років колонії

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    В окупованому Криму українця Олександра Стешенка засудили на два роки - Окупанти в Криму засудили українця Стешенка до 2 років колонії
    В окупованому Криму українця Олександра Стешенка засудили на два роки

    Так званий «суд» визнав Стешенка винним у підпалі будинку російського муфтія Криму Еміралі Аблаєва

    Підконтрольний окупаційній владі Центральний районний «суд» Сімферополя засудив харків’янина Олександра Стешенка до 2 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії-поселенні.

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    Про це повідомляє «Крим. Реалії» з посиланням на прес-службу ФСБ Росії по Криму і Севастополю.

    Так званий «суд» визнав Стешенка винним у підпалі будинку російського муфтія Криму Еміралі Аблаєва.

    Російські силовики стверджують, що під час слідства українець ніби-то визнав свою провину і клопотав про особливий порядок судового розгляду. Зазначено, що у зв’язку з каяттям припинено кримінальне провадження стосовно Стешенка в частині здійснення ще одного злочину (частина 2 статті 282.1 КК Росії — створення екстремістської організації).

    Нагадаємо, на адмінкордоні з анексованим Кримом російські силовики затримали харків’янина Олександра Стешенка, востаннє він виходив на зв’язок з контрольного пункту в’їзду-виїзду «Чонгар» 11 квітня.

    Як уточнила його мати, син «не воював на Донбасі, не є ані активістом, ані волонтером».

    Федеральна служба безпеки РФ спершу підтвердила, а за кілька годин спростувала, що зниклий на адмінмежі з Кримом харків’янин Олександр Стешенко перебуває у них.

    24 квітня близько 22:00 ночі Олександра Стешенка вивезли зі спецприймальника у невідомому напрямку, імовірно, співробітники ФСБ.

    25 квітня адвокат заявив, що в окупованому Криму не можуть знайти затриманого українця Стешенка.

    Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповів, що Олександра Стешенка катували російські силовики в ізоляторі анексованого півострова.

     Читайте також матеріал: Рефат Чубаров: Не можна сідати за стіл переговорів із Путіним, допоки не будуть зупинені репресії в Криму

     

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