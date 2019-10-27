«Ця тварюка озвучила те, що раніше говорив Розумков». Фаріон про виступ «слуги народу» на росТБ



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Доктор філологічних наук та професор Львівської політехніки Ірина Фаріон

Екснардеп прокоментувала позицію представника президентської партії, висловлену на російському ТБ

Виступ народного депутата від партії «Слуга народу» Євгена Шевченка у російському пропагандистському шоу і його позиція щодо української мови і культури, викликали неабиякий резонанс у суспільстві.

Свою позицію з цього приводу екснардеп, доктор філологічних наук та професор Львівської політехніки Ірина Фаріон висловила на своєму Youtube-каналі.

«Ідіот викінчений… Якщо ми знімаємо мовне питання, ми знімаємо питання української держави», – сказала Фаріон.

Українська мова заступила собою відсутність української держави щонайменше з 13 століття. Ми від 13 століття і до 1991 року існували тільки тому в бездержавному організмі, що була її величність Мова. І саме мова очолила всі національно-визвольні процеси.

«І якщо, ці падлюки розповідають про те, що мову і культуру треба винести за дужки, це означає, що питання мови і культури це базові питання», – зауважила екснардеп.

Коли Черчиллю, під час війни принесли бюджет, аби він його підписав і він побачив, що в рядку «культура» дуже мало коштів, він запитав: «Чому так мало виділено коштів на культуру?».

Йому сказали, «Так війна ж, Сер!». На що він відповів: «Так за що ж ми тоді воюємо і що ми захищаємо?»

«Ця тварюка озвучила те, що раніше говорив Розумков… Їхнє основне завдання – Україна без українців», – сказала Фаріон.

Нагадаємо, депутат від фракції «Слуга народу» Євген Шевченко в форматі включення з Києва взяв участь в пропагандистському шоу «Велика гра» на російському Першому каналі. Нардеп уточнив, що рішення далося йому нелегко, а метою було «донести громадянам Російської Федерації пряму позицію українського народу і влади України щодо створення та виконання всіх умов для забезпечення миру на окупованих територіях».