Винні мова та націоналісти. Що наговорив «слуга народу» на кремлівському каналі (повне відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Слуга» Євген Шевченко закликав іти на компроміси, щоб досягти миру на Донбасі

Нардеп заявив про бажання зустрітись із ватажками бойовиків, наприклад із Денісом Пушиліним

Депутат від «Слуги народу» Євген Шевченко, який взяв участь в пропагандистському шоу «Велика гра» на російському Першому каналі, викликав масу невдоволення серед колег і користувачів соціальних мереж.

Під час виступу у прямому включенні нардеп заявив, що Україна вимагає від Росії «поваги та рівноправності», а «мовне питання повинне бути зняте».

«Ми хочемо рівноправності і щоб відносини розвивалися в мирний бік. Але ми хочемо так само поваги... Я вважаю, що перші питання, які ми повинні зняти - це мовні і культурні. Саме мовне питання, яке було порушено ультранаціоналістами, призвело до розколу в суспільстві. Мовне питання має бути зняте. Люди повинні розмовляти тією мовою, якою вони хочуть», - заявив Шевченко, додавши, що «потрібно знайти мужність, щоб просто пробачити».

Нардеп вважає, що «мовне питання було піднято ультранціональстами», що, на його думку й «призвело до розколу».

Потім нардеп заявив про бажання зустрітись із ватажками бойовиків «ЛДНР», наприклад із Денісом Пушиліним:

«Ніхто не буде домовлятися з такою позицією, яку чув від Пушиліна: «є мінський процес, альтернативи немає, виконуйте, до побачення». Давайте хоч зустрінемось, глянемо один одному в очі, дізнаємо, чого хочемо, треба довіра. Ми за компроміс, за зустріч».

Пропагандисти водночас розповідали про мирні наміри РФ та її бажання, аби Україна відновила суверенітет, також зазначали, що те, що відбувається на Донбасі – «відбувається без російських військ».

Зазначимо, що в ефірі телеканалу взяв участь ватажок терористичної організації «ДНР» Денис Пушилін, який закликав припинити виставляти «Росію стороною конфлікту».

«Росія виступає тут арбітром», - сказав він.

У кінці ефіру кремлівські пропагандисти привітали українського депутата від «Слуги народу» з прем'єрою, тобто дебютом на Першому каналі РФ.

Наразі реакція від керівництва партії і парламентської фракції «Слуга народу» на участь Шевченка в програмі російського телеканалу відсутня.