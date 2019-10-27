«Розстріляне відродження». В Україні вшановують пам’ять розстріляних в урочищі Сандармох



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Урочище Сандармох

В урочищі Сандармох капітан Матвєєв власноруч розстріляв «Соловецький етап» – 1111 в’язнів

Сьогодні, 27 жовтня, українці згадують і вшановують пам’ять жертв масових розстрілів інтелігенції в урочищі Сандармох, що стало символом Великого терору.

27 жовтня, 1, 2, 3 і 4 листопада 1937 року в урочищі Сандармох на півдні Карелії (Росія) капітан Матвєєв розстріляв «Соловецький етап» – 1111 в’язнів Соловецької тюрми особливого призначення, серед яких було 290 українців.

Серед них: Лесь Курбас, Микола Куліш, Микола Зеров, Марко Вороний, Валер’ян Підмогильний, Сергій Грушевський, Володимир Чеховський, Антон, Остап і Богдан Крушельницькі, Павло Филипович, Олексій Влизько, Валер’ян Поліщук, Олекса Слісаренко, Михайло Яловий та інші. Це було «розстріляне відродження».

Ці масові розстріли приурочили до 20-річчя так званої Жовтневої революції.

Загалом, у Сандармосі розстріляли близько 7000 чоловік 60 національностей і дев’яти релігійних конфесій. Серед них більш 677 українців.

«І суду не було, і Верховна Рада в Україні не пом’янула…», – написала про цю подію відома блогерка, краєзнавець і журналіст Ганна Черкаська.

27 жовтня 1997, на 60-ту річницю розстрілів, в Сандармоху вперше провели Дні пам’яті. У них брала участь невелика делегація з України, у складі якої були Євген Сверстюк, Іван Драч, Лариса та Тетяна Крушельницькі. Тоді ж було встановлено дерев’яний український хрест.