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    Ефектний данк українця увійшов в топ-5 моментів кваліфікації Кубка світу з баскетболу (відео)

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    Ефектний данк українця увійшов в топ-5 моментів кваліфікації Кубка світу з баскетболу (відео)

    Наш баскетболіст ефектно завершив швидку атаку в матчі проти іспанців

    Данк форварда збірної України В'ячеслава Боброва в матчі кваліфікації Кубка світу ФІБА проти Іспанії увійшов до топ-5 моментів ігрового дня.

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    Нагадаємо, вчора, 2 грудня, чоловіча національна збірна України поступилася в поєдинку кваліфікації чемпіонату світу 2019 року збірній Іспанії.

    В інших матчах групи Словенія поступилась Латвії, а Чорногорія вирвала перемогу у Туреччини. Відповідно, прямі конкуренти нашої збірної за путівку до ЧС-2019 здобули по два бали, і наша команда наразі посідає п'яте місце турнірної таблиці. На Чемпіонат світу виходять три кращі команди з групи.

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