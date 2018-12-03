Ефектний данк українця увійшов в топ-5 моментів кваліфікації Кубка світу з баскетболу (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наш баскетболіст ефектно завершив швидку атаку в матчі проти іспанців

Данк форварда збірної України В'ячеслава Боброва в матчі кваліфікації Кубка світу ФІБА проти Іспанії увійшов до топ-5 моментів ігрового дня.

Нагадаємо, вчора, 2 грудня, чоловіча національна збірна України поступилася в поєдинку кваліфікації чемпіонату світу 2019 року збірній Іспанії.

В інших матчах групи Словенія поступилась Латвії, а Чорногорія вирвала перемогу у Туреччини. Відповідно, прямі конкуренти нашої збірної за путівку до ЧС-2019 здобули по два бали, і наша команда наразі посідає п'яте місце турнірної таблиці. На Чемпіонат світу виходять три кращі команди з групи.